潑水節不只泰國有 匈牙利潑水祝成年

2019-04-23 18:33 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



不只泰國有潑水節，匈牙利人也會在復活節朝年輕女孩潑水，祈求她們平安長大嫁人。（Photo by 網路截圖） 分享 facebook

近日為基督教重大節日復活節，各國紛紛舉辦活動慶祝。其中匈牙利自古便流傳一項特殊的慶祝方法：他們對未婚的女孩子潑水慶祝。

根據《歐洲新聞網》報導，西方各國以不同方法慶祝復活節到來。而在匈牙利，民眾在復活節時請自願的未婚女子或是小女孩接受所謂的「Watering」儀式，一些年輕的男子各自拿著一桶水往女孩身上潑去。

「玫瑰需要水才能開出鮮豔的花，女生也是。」當地活動的藝術總監潘勒尼克表示，由於古代醫療不發達，死亡率較高的情況下，這種男子對女子潑水的行為是希望未婚的女孩能像植物一樣，透過澆水健康成長，之後順利成親，讓血脈能夠一直傳下去。

《歐洲新聞網》另一篇報導提到，不只匈牙利有特殊的慶祝方式。在德國巴伐利亞邦，人們從1891年開始，在復活節會穿著許多色彩繽紛的中世紀服裝，在廣大草原一起騎馬。騎士們最後會騎到教堂，由教會牧師對馬施聖水，祝福騎者與馬。

《巴伐利亞假日網》也提到，巴伐利亞不同地區有許多與眾不同慶祝復活節的方式：有些盛產香菇的村落在之前就會將香菇曬到復活節，村子裡的年輕人在晚上七點會將所有蘑菇搬到教會給牧師加持、烘烤，烤完後再分送到村里各戶分食，據說經過加持過的烤蘑菇可以趨吉避凶。

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