親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
斯里蘭卡連環爆
巴黎聖母院火劫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

像你一樣的總統：政治素人如何摧毀秘魯民主？

超美！NASA發現新星系 狀如伸長觸手的水母

殘疾少女捐25副義肢到非洲 希望使用者和我一樣快樂

2019-04-23 19:56聯合新聞網 綜合報導

英國一名年幼罹患腦膜炎截肢的15歲少女，決定捐出從小到大25副義肢，幫助無力負擔...
英國一名年幼罹患腦膜炎截肢的15歲少女，決定捐出從小到大25副義肢，幫助無力負擔的截肢孩童。圖擷自《News&Star》
分享

英國一名少女奧莉維亞（Olivia Story）2歲半時罹患腦膜炎，為了保命只好截斷雙腿與左臂。自此她開始適應不同大小及功能的義肢，以協助日常生活，隨著年齡增長也逐漸汰換。俗話說「施比受更有福」，如今15歲的奧莉維亞已不需再仰賴義肢，就能處理生活瑣事，因此她決定捐出從小到大配戴過的25副義肢，希望能夠幫助遠在非洲因貧窮無法負擔義肢的病童圓夢。

《每日郵報》報導，來自英國坎布里亞郡（Cumbria）卡萊爾市（Carlisle）的奧莉維亞，2006年罹患腦膜炎引發敗血症，當時年僅2歲半的她，只能選擇截肢換命。由於義肢金額昂貴，她的父母為了讓她擁有正常的童年，可以自在快樂的跑跳，於是透過募資替她訂製不同功能的義肢，包含專門用在游泳、跑步、拉小提琴等，還有可以搭配粉色高跟鞋的粉膚色雙腿，都是希望奧莉維亞更適應生活。

如今15歲的奧莉維亞是個亭亭玉立的少女，身體殘疾並沒有讓她對生命失去力量，她滿懷感激表示「義肢讓我感受到生活的快樂，我希望能夠幫助無力負擔義肢的孩童，讓他們體驗精彩生活。」她的母親也以她為榮，認為製作義肢花費龐大，與其放在家中塵封，不如送給有需要的人。

現在奧莉維亞幾乎不用依靠手臂義肢便能自理，因此她選擇保留一對常用的義肢腿，及嬰兒時期的小義肢作紀念，其餘25副全數捐給非洲慈善機構，幫助截肢孩童圓夢，這也是慈善機構獲贈數量最多的一次。

義肢

相關新聞

新加坡最高學府女生洗澡遭偷拍 警方不起訴攝狼

2019-04-23 17:07

超嚴格！日本長崎大學宣布不聘吸菸教授

2019-04-23 18:10

潑水節不只泰國有 匈牙利潑水祝成年

2019-04-23 18:33

佔領自然歷史博物館！英國「反抗滅絕」的抗爭運動

2019-04-23 16:49

刷牙刷出人命？牙膏含過敏成分 11歲女童不幸喪命

2019-04-23 16:26

「英國犯罪教父」成最後老派黑幫 昔劫2億還請保全喝茶

2019-04-23 14:53

普吉島外海設海上小屋 美泰夫婦將遭通緝

2019-04-23 14:52

「英雄媽媽」為保護女兒 狂奔引開匪徒慘被捅20刀

2019-04-23 14:51

旅日注意！大阪迎G20加強安檢 客運班次恐延誤或取消

2019-04-23 14:49

20歲就征服聖母峰 美登山家豪斯峰攻頂遇難

2019-04-23 13:19

從奢食變平民小吃 美企「很氣中國魚子醬那麼便宜」

2019-04-23 10:43

效果超乎想像！巴金森氏症新療法 恢復患者行走能力

2019-04-23 10:13

超萌！路易王子迎1歲生日 張嘴露門牙模樣超級Ｑ

2019-04-23 09:06

上帝消失的國度！信仰為何要人命 歷史早寫下理由

2019-04-23 09:00

路易王子滿周歲 英王室公布Q萌照片

2019-04-23 08:48

令和新時代日本人最想去哪玩？ 民調：台灣

2019-04-22 22:40

美媒：大陸正大舉投資北歐 將建世界最長海底鐵路隧道

2019-04-22 18:26

減塑全球動起來 加拿大也跟進

2019-04-22 17:32

烏克蘭「諧星總統」：只說空話的素人參選神話？

2019-04-22 17:12

美科學家發現 短暫休息能增強記憶力

2019-04-17 17:07

全球僅剩3隻 稀有斑鱉快絕種

2019-04-15 21:38

一杯咖啡要等3小時！全世界最大星巴克藏有什麼祕密？

2019-04-15 08:53
看更多

熱門文章

斯里蘭卡連環爆炸 丹麥首富波爾森痛失3子女

2019-04-22 20:48

上帝消失的國度！信仰為何要人命 歷史早寫下理由

2019-04-23 09:00

影／菲國強震劇晃！大廈頂樓泳池水如瀑布傾瀉

2019-04-23 12:21

「英雄媽媽」為保護女兒 狂奔引開匪徒慘被捅20刀

2019-04-23 14:51

連嫌犯何時看老婆都知道！斯里蘭卡為何不阻止爆炸？

2019-04-23 10:31

斯里蘭卡爆炸殘忍手法 排入自助早餐隊伍引爆

2019-04-23 00:44

日「沉默帶路」計畫比下大陸 投資成效勝過「一帶一路」

2019-04-22 23:43

從奢食變平民小吃 美企「很氣中國魚子醬那麼便宜」

2019-04-23 10:43

調查顯示斯里蘭卡恐攻 全為報復紐西蘭基督城大屠殺

2019-04-23 16:48

3分鐘看懂川普加強制裁伊朗原油的影響

2019-04-23 09:39

馬斯克自誇特斯拉設計「地表最強晶片」 華爾街不買帳

2019-04-23 07:52

斯國恐攻有預警信！ 疑被忽視10天

2019-04-23 00:28

令和新時代日本人最想去哪玩？ 民調：台灣

2019-04-22 22:40

白宮宣布將徹底制裁伊朗石油出口 國際油價漲約3%

2019-04-22 20:53

美股漲多 投資人想退場

2019-04-23 00:24

NASA發現新星系 狀如伸長觸手的水母

2019-04-23 17:12

效果超乎想像！巴金森氏症新療法 恢復患者行走能力

2019-04-23 10:13

如何解決所得不均？巴菲特說這個辦法最好

2019-04-23 13:56

美股周一交易清淡 市場等待本周重量級財報

2019-04-23 06:53

超萌！路易王子迎1歲生日 張嘴露門牙模樣超級Ｑ

2019-04-23 09:06

蘋果臉部辨識出包誤控學生為慣竊 受害者求償10億美元

2019-04-23 13:29

20歲就征服聖母峰 美登山家豪斯峰攻頂遇難

2019-04-23 13:19

影／美全面封殺伊朗原油出口 不再豁免台灣等8國

2019-04-23 12:29

美國全面封殺石油出口！伊朗再次威脅關閉荷莫茲海峽

2019-04-22 23:26

斯里蘭卡連環爆炸 警方逮捕24名嫌犯

2019-04-22 21:38

菲律賓連2天強震！薩馬島發生規模6.3強震 比昨天還大

2019-04-23 14:27

案發秒鎖社媒 斯里蘭卡忘不了臉書的痛

2019-04-23 00:28

心跳破200送醫 救護車狂飆開過坑洞後他奇蹟恢復

2019-04-23 13:34

路易王子滿周歲 英王室公布Q萌照片

2019-04-23 08:48

美制裁伊朗石油 國際油價大漲

2019-04-23 00:37

伊斯蘭國宣稱 犯下斯里蘭卡恐攻血案

2019-04-23 18:59

得票率逾7成 諧星當選烏克蘭總統

2019-04-23 00:28

伊朗革命衛隊新指揮官 曾揚言3天滅以色列

2019-04-22 20:50

天氣太熱？她買鴨仔蛋加菜 竟見黃色小鴨破殼而出

2019-04-23 19:26

兩姐妹慘遭退學 只因「同母異父」違背基督教義

2019-04-23 16:51

水平面上升！ 威基基海灘將沉海底

2019-04-23 16:15

伊爾艾朗專欄／別讓股市熱到化…

2019-04-23 00:49

南韓強力扶植三產業

2019-04-23 00:24

星國財長升副總理 接班李顯龍幾無懸念

2019-04-23 16:11

新加坡最高學府女生洗澡遭偷拍 警方不起訴攝狼

2019-04-23 17:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top