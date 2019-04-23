殘疾少女捐25副義肢到非洲 希望使用者和我一樣快樂

2019-04-23 19:56 聯合新聞網 綜合報導



英國一名年幼罹患腦膜炎截肢的15歲少女，決定捐出從小到大25副義肢，幫助無力負擔的截肢孩童。圖擷自 《News&Star》 分享 facebook

英國一名少女奧莉維亞（Olivia Story）2歲半時罹患腦膜炎，為了保命只好截斷雙腿與左臂。自此她開始適應不同大小及功能的義肢，以協助日常生活，隨著年齡增長也逐漸汰換。俗話說「施比受更有福」，如今15歲的奧莉維亞已不需再仰賴義肢，就能處理生活瑣事，因此她決定捐出從小到大配戴過的25副義肢，希望能夠幫助遠在非洲因貧窮無法負擔義肢的病童圓夢。

據《每日郵報》報導，來自英國坎布里亞郡（Cumbria）卡萊爾市（Carlisle）的奧莉維亞，2006年罹患腦膜炎引發敗血症，當時年僅2歲半的她，只能選擇截肢換命。由於義肢金額昂貴，她的父母為了讓她擁有正常的童年，可以自在快樂的跑跳，於是透過募資替她訂製不同功能的義肢，包含專門用在游泳、跑步、拉小提琴等，還有可以搭配粉色高跟鞋的粉膚色雙腿，都是希望奧莉維亞更適應生活。

如今15歲的奧莉維亞是個亭亭玉立的少女，身體殘疾並沒有讓她對生命失去力量，她滿懷感激表示「義肢讓我感受到生活的快樂，我希望能夠幫助無力負擔義肢的孩童，讓他們體驗精彩生活。」她的母親也以她為榮，認為製作義肢花費龐大，與其放在家中塵封，不如送給有需要的人。

現在奧莉維亞幾乎不用依靠手臂義肢便能自理，因此她選擇保留一對常用的義肢腿，及嬰兒時期的小義肢作紀念，其餘25副全數捐給非洲慈善機構，幫助截肢孩童圓夢，這也是慈善機構獲贈數量最多的一次。