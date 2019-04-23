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「英雄媽媽」為保護女兒 狂奔引開匪徒慘被捅20刀

2019-04-23 14:51香港01 記者吳嘉善／報導

42歲母親為了保護屋內2名未成年女兒，衝出屋外大聲呼救，被匪徒狂捅20刀，幸好送...
42歲母親為了保護屋內2名未成年女兒，衝出屋外大聲呼救，被匪徒狂捅20刀，幸好送院後保住性命。圖擷自／CBS Los Angeles
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美國加州萊克福里斯特（Lake Forest）42歲母親帕洛斯（Marylou Villalobos Palos）16日發現有匪徒闖入家中，她為了保護屋內2名未成年女兒，衝出屋外大聲呼救，成功引出賊人，但帕洛斯拔足狂奔終體力不支，最後被匪徒狂捅20刀，幸好送院後保住性命，事後她被鄰居和媒體封為「英雄媽媽」。

「他的臉像魔鬼一樣充滿憤怒」

25歲男子梅倫雷斯（James Carlos Melendrez）16日打破窗戶闖入帕洛斯家中，到廚房拿刀意圖傷人。帕洛斯形容「他的臉就像魔鬼一樣，充滿憤怒，看來沒什麼不敢做的」，因此帕洛斯當下第一個念頭是要保護屋內的兩名女兒，為了引開梅倫雷斯，她拔足就跑。

監視器拍到，帕洛斯在街上一邊狂奔一邊大喊「救命！他想殺死我！」，而梅倫雷斯持刀在後窮追不捨；最後帕洛斯跑到筋疲力竭，被對方抓住狂刺20刀，她的臉部、頸部和胸背均受傷，血如泉湧。

恰巧駕車經過的鄰居看到帕洛斯倒在血泊中，立即下車施救，梅倫雷斯則是趁機劫車逃走，鄰居表示「他吸了毒，明顯神志不清，眼神像能看穿你一樣，非常怪異。」

帕洛斯漸失意識 只盼上天「不要帶走我」

當時帕洛斯漸漸失去意識，心裡不斷在想着：「不要帶走我，我還有孩子和丈夫，給我另一個機會，他們需要我，還有我的父母，他們知道（我死了）的話怎麼辦。」

隨後帕洛斯被送到醫院急救、保住性命，現在已經出院，她的13歲小女兒伊麗莎白（Elizabeth Palos）表示，當天看見媽媽全身是血，真的以為她死了，伊麗莎白表示「我寧願代替她受傷，也不想看見媽媽痛苦的樣子」；15歲的大女兒伊芙琳（Evelyn Palos）回憶到醫院探望母親的情形，依然難過得傷心落淚，表示「我愛她，她救了我們，很感激有這樣的媽媽。」

嫌犯梅倫雷斯劫車逃走後撞傷一名50歲的女子，接着又想劫持另一輛汽車，但被一名路人以胡椒噴霧制服，最後被警方拘捕，現正面臨殺人未遂等多項指控。

延伸閱讀：

丈夫出軌她選擇離婚 日本單親媽為孩子從事風俗業

狗主倒車幾乎輾斃吉娃娃 邊境牧羊犬變身超級英雄神速救回老友

文章授權轉載自《香港01》

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