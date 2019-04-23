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刷牙刷出人命？牙膏含過敏成分 11歲女童不幸喪命

2019-04-23 16:26聯合新聞網 綜合報導

美國一名11歲的女童在刷牙時，竟突然引發過敏症狀，當場死亡。圖片來源／Mirro...
美國一名11歲的女童在刷牙時，竟突然引發過敏症狀，當場死亡。圖片來源／Mirror
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刷牙竟然刷出人命？美國一名11歲的女童因為對牛奶過敏，身體無法正常消化乳製食品，因此父母總是嚴格把關她的飲食，害怕女兒因誤食而致命。豈料，日前女童使用醫生開的處方牙膏刷牙時，竟不幸引發過敏症狀，導致女童當場喪命，經調查後發現，原來這條處方牙膏含有牛奶衍生的蛋白質成分。

根據《每日郵報》報導，事件發生在美國洛杉磯的西柯汶納，11歲的女童狄妮絲（Denise Saldat）在1歲左右時，被醫生診斷出對牛奶嚴重過敏，身體無法正常消化牛乳、母乳及豆奶等含乳食品，為了避免引發過敏症狀，狄妮絲的父母總是嚴格控管她的飲食。

日前，狄妮絲使用醫生開立的處方牙膏刷牙時，突然出現了嚴重的過敏反應，情急之下，狄妮絲的父母趕緊為她使用吸入劑及腎上腺素注射，卻都無法緩解過敏的症狀，最終狄妮絲仍不幸身亡。經調查後發現，狄妮絲當天使用的處方牙膏內，含有牛奶衍生的蛋白質成分，才會使狄妮絲產生過敏症狀，進而導致死亡。

對此，狄妮絲的母親感到相當難以置信，她認為牙膏是由醫生親自開立的，照理來說不會有任何問題，且女兒平時幾乎沒用過這條牙膏，沒想到一用就發生意外，讓她感到相當痛心。

美國俄亥俄州全國兒童醫院的兒科過敏症專家史圖斯（David Stukus）也表示，許多藥物及非食用的用品中，都含有些許的食物蛋白質，但其含量不至於引發過敏反應，因而對此次的意外感到相當震驚。他也提到，因牙膏引發過敏致死的案例相當罕見，這是他行醫13年來的頭一遭。

醫生開立的處方牙膏內含牛奶衍生的蛋白質成分，使女童產生過敏反應。圖片來源／Mir...
醫生開立的處方牙膏內含牛奶衍生的蛋白質成分，使女童產生過敏反應。圖片來源／Mirror
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