減塑全球動起來 加拿大也跟進

2019-04-22 17:32 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



海洋塑膠污染會破壞生態環境，全球逾170個國家都加入減塑活動 台灣醒報 分享 facebook

減塑大家一起來。繼超過百餘國領袖承諾在2030年大量減少一次性塑膠產品後，加拿大地方政府也跟進推動減少塑膠政策，希望能儘快還給人類一個沒有塑膠污染的海洋。

據《Phys.org》報導，今年3月，超過170個國家的全球與在地領袖在聯合國環境大會承諾，在2030年之前將大幅減少一次性塑膠產品，因為塑膠廢棄物會破壞生態系統、扼殺珊瑚礁以及充滿海洋生物肚子。

若沒有採取行動，全球生產的塑膠廢棄物預計在2015年至2060年間將增加3倍，達到每年1.55億至2.65億噸規模。

除此之外，非營利組織與產業領導人也努力解決塑膠污染問題。例如海洋保護協會正聯合世界各地公民與組織進行清理工作，希望實現2030年海洋沒有塑膠的目標，聯合利華也承諾2025年將使用100％可回收的包裝。

過去加拿大也曾在G7峰會上提出「海洋塑膠憲章(Ocean Plastic Charter)」，希望各國能承諾與產業合作在2030年前讓所有塑膠可再利用、回收與回復。溫哥華則希望在2040年成為零廢棄物的城市，安大略省也透過發展循環經濟，企圖達到無廢棄物的目標。該省目標是在2030年透過再利用與再循環將垃圾掩埋量減少一半，也就是減少450萬噸。

全球最知名的垃圾帶是太平洋垃圾帶，當中含有約8萬噸塑膠垃圾，在北大西洋與南大西洋及南太平洋也存在類似但較小的垃圾帶。不過，整體來說，海洋所有塑膠廢棄物只有1％集中在垃圾帶中。對此，皮特拉契仍表示，「剩餘99%跑去哪裡仍是個謎。」

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