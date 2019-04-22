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塑膠筏搭衛星 希臘團隊抓海洋廢棄物有一套

2019-04-22 15:38中央社 希臘列士波斯島21日綜合外電報導

希臘一群大學生在列士波斯島（Lesbos）海邊放下塑膠筏。 法新社
希臘一群大學生在列士波斯島（Lesbos）海邊放下塑膠筏。 法新社
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希臘一群大學生搬著牆壁大小的塑膠筏，來到風景如畫的列士波斯島（Lesbos）海灘。他們涉入水深及膝處，輕輕放下塑膠筏，準備請潛水夫架設到海中。

團隊以PVC塑膠搭成支架，再鋪上塑膠袋和塑膠瓶，做成這4面5公尺＊5公尺的塑膠筏，打算用它們進行實驗，判定衛星和無人機能否偵測得到海洋廢棄物

負責督導實驗進行的愛琴大學（University ofthe Aegean）海洋科學系助理教授托普澤利斯（Konstantinos Topuzelis）表示：「今天是第一個大日子。」

實驗計畫名為「衛星測試和無人機測繪愛琴海海洋塑膠」（Satellite Testing and Drone Mapping forMarine Plastics on the Aegean Sea），由愛琴大學海洋遙測組（Marine Remote Sensing Group）負責，5月將在歐洲太空總署（European Space Agency）研討會發表成果。

數以百萬公噸計塑膠流入海洋，影響食物鏈所有海洋生物，托普澤利斯告訴法新社：「海洋廢棄物是影響全世界所有海洋的全球問題。」

他說，各大太空總署已在研究如何靠無人機和衛星幫忙，來清理海洋廢棄物，「想偵測並量化海洋塑膠，就得靠現代技術」。

這項實驗共有60名大學生和研究生參與，其中一名學生帕帕耶奧尤（Dimitris Papageorgiou）表示，「最大的優勢就是我們是用現有工具」，可以拉低成本，更容易擴大規模。

為了準備塑膠筏，團隊蒐集約2000個塑膠瓶，把它們繫到PVC支架上。

其他覘標則用塑膠袋鋪設，因為海中的塑膠更難被偵測，對愛琴海的海洋生物，像是海豚、海龜和海豹等等構成的威脅最致命。

團隊2018年進行第一階段實驗時，可從太空偵測到約10平方公尺範圍的大型覘標。今年實驗運用的覘標僅1/4大小，為的是要測試在不同天候狀況下的可偵測區能縮到多小。

托普澤利斯表示：「我們知道歐洲衛星系統每隔一段時間就會通過，空間解析力有10公尺。」

如果是那樣，團隊放入海中的漂浮塑膠筏，衛星理論上偵測得到。

愛琴大學與西班牙加地斯大學（Universidad deCadiz）、義大利合作國家科學研究委員會「海洋科學研究所」（Ismar-Cnr）以及英國環境諮詢機構ArgansLtd合作進行這項實驗。

太空廢棄物塑膠袋
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