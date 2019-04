塑膠筏搭衛星 希臘團隊抓海洋廢棄物有一套

2019-04-22 15:38 中央社 希臘列士波斯島21日綜合外電報導



希臘一群大學生在列士波斯島(Lesbos)海邊放下塑膠筏。 法新社 分享 facebook

希臘一群大學生搬著牆壁大小的塑膠筏,來到風景如畫的列士波斯島(Lesbos)海灘。他們涉入水深及膝處,輕輕放下塑膠筏,準備請潛水夫架設到海中。

團隊以PVC塑膠搭成支架,再鋪上塑膠袋和塑膠瓶,做成這4面5公尺*5公尺的塑膠筏,打算用它們進行實驗,判定衛星和無人機能否偵測得到海洋廢棄物。

負責督導實驗進行的愛琴大學(University ofthe Aegean)海洋科學系助理教授托普澤利斯(Konstantinos Topuzelis)表示:「今天是第一個大日子。」

實驗計畫名為「衛星測試和無人機測繪愛琴海海洋塑膠」(Satellite Testing and Drone Mapping forMarine Plastics on the Aegean Sea),由愛琴大學海洋遙測組(Marine Remote Sensing Group)負責,5月將在歐洲太空總署(European Space Agency)研討會發表成果。

數以百萬公噸計塑膠流入海洋,影響食物鏈所有海洋生物,托普澤利斯告訴法新社:「海洋廢棄物是影響全世界所有海洋的全球問題。」

他說,各大太空總署已在研究如何靠無人機和衛星幫忙,來清理海洋廢棄物,「想偵測並量化海洋塑膠,就得靠現代技術」。

這項實驗共有60名大學生和研究生參與,其中一名學生帕帕耶奧尤(Dimitris Papageorgiou)表示,「最大的優勢就是我們是用現有工具」,可以拉低成本,更容易擴大規模。

為了準備塑膠筏,團隊蒐集約2000個塑膠瓶,把它們繫到PVC支架上。

其他覘標則用塑膠袋鋪設,因為海中的塑膠更難被偵測,對愛琴海的海洋生物,像是海豚、海龜和海豹等等構成的威脅最致命。

團隊2018年進行第一階段實驗時,可從太空偵測到約10平方公尺範圍的大型覘標。今年實驗運用的覘標僅1/4大小,為的是要測試在不同天候狀況下的可偵測區能縮到多小。

托普澤利斯表示:「我們知道歐洲衛星系統每隔一段時間就會通過,空間解析力有10公尺。」

如果是那樣,團隊放入海中的漂浮塑膠筏,衛星理論上偵測得到。

愛琴大學與西班牙加地斯大學(Universidad deCadiz)、義大利合作國家科學研究委員會「海洋科學研究所」(Ismar-Cnr)以及英國環境諮詢機構ArgansLtd合作進行這項實驗。