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創紀錄！日盲人駕船橫渡太平洋 55天航行1.4萬公里

2019-04-21 17:19世界日報 編譯中心／綜合20日電

日盲人岩本光弘創紀錄，駕船橫渡太平洋。 路透社
日盲人岩本光弘創紀錄，駕船橫渡太平洋。 路透社
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日媒報導，日本盲人水手岩本光弘20日完成直航橫渡太平洋壯舉，在不靠港的情況下航行了約1.4萬公里，成為史上操作帆船渡過這片廣大海洋的首位盲人。

52歲的岩本光弘駕駛12公尺長帆船「織夢者」號，自美國加州聖地牙哥（San Diego）出發，航行約2個月後，在今早抵達福島縣港口。

住在聖地牙哥的岩本光弘是在2月24日啟航，船上有名視覺正常的美國領航員史密斯，口頭提供風向等資訊協助岩本親自操舟。原本估計要花60天，最後55天就完成壯舉。史密斯表示：「這不是誰都能做到的事情。岩本因為有堅強的意志才能成功。」

這是岩本第2次嘗試越洋，他6年前、2013年曾以同樣的方式與新聞主播辛坊治郎一起挑戰，航行途中，帆船因撞上鯨魚沉沒，不得不放棄。當時出現了認為這是「莽撞的冒險」等一部分批評意見。據稱，岩本為克服該事故造成的心理創傷開始了鐵人三項運動，憑著「決不放棄」的信念決定本次重新挑戰。

岩本由於先天性弱視，在16歲時失去視力，22歲到美國留學，回日本後與認識的美國女性結婚，夫婦倆開始駕駛帆船，現居美國。2006年，岩本在世界視覺障礙者航海錦標賽中，作為日本選手參賽。他在個人網站上說，展開這段航程是為了替慈善機構募款。

福島結婚鯨魚
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