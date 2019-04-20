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英氣候變遷示威 艾瑪湯普遜念詩

2019-04-20 23:28聯合報 編譯莊蕙嘉／綜合報導

環保團體十九日在倫敦牛津街圓環示威，艾瑪湯普遜站在小船上回答記者問題。 （法新社...
環保團體十九日在倫敦牛津街圓環示威，艾瑪湯普遜站在小船上回答記者問題。 （法新社）
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環保團體「反抗滅絕」十九日在英國倫敦舉行連續第五天的示威運動，占據市中心牛津街圓環，上萬名民眾參加，知名演員艾瑪湯普遜帶頭朗誦詩篇，呼籲民眾重視氣候變遷問題，要求政府承諾二○二五年前達成溫室氣體淨排放為零的目標。

「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）使出各種行動，有成員把自己黏在火車車廂頂及工黨黨魁柯賓家門外，也透過占領機場、橋梁等基礎設施，讓行程延誤的民眾體會到，氣候變遷破壞環境及威脅生存如同自己生活受影響般嚴重。

艾瑪湯普遜十九日登上「反抗滅絕」打造的粉紅小船，朗誦主題與自然有關的詩篇，這艘船名為「貝塔．卡塞雷斯」，紀念二○一六年遇刺的宏都拉斯環保運動者。艾瑪湯普遜說：「 我們的星球正遇到大麻煩。」

這波示威正值復活節前購物季，不過未造成倫敦市區交通太多混亂。團體成員以人鏈護住粉紅小船，與警察僵持，雖然「反抗滅絕」宣稱要舉行公民不服從的和平示威，仍有零星衝突，警方表示迄今逮捕六百八十二人。

示威人士在十八日的活動占領希斯洛機場部分區域，其中不乏十三、十四歲的少年少女，他們拉起寫有「我們會是最後一個世代嗎」的布條。十七歲少年艾德說：「我想要生活在一個不會毀滅，沒有糧食短缺、野火和颶風，人們可以生存的社會。」

氣候變遷機場倫敦
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