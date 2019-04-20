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總統2度痛批說錯話 韓國瑜：腦袋壞了？話都快收回到娘胎

今年洋片票房 售票業者押注誰最有冠軍相？

2019-04-20 17:40經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

今年西洋電影市場三大焦點：復仇者聯盟、星際大戰、獅子王。誰能拿下票房冠軍？美國財經網站CNBC報導，美國的電影院老闆、售票業者、分析師都押獅子王。

儘管《復仇者聯盟—終局之戰》下周就要上映（台灣24日上映，洛杉磯22日，全美26日），美國預售票房大好；12月《星際大戰—天行者的崛起》的聲勢也不容小覷，業界人士最看好的是排定7月上映的《獅子王》。有電影院老闆還認為《獅子王》有希望挑戰歷史票房紀錄。

B&B戲院執行副總裁Brock Bagby說，《獅子王》的優勢在於題材能夠吸引老中青和兒童等多個世代，在美國和美國以外的觀眾都非常熟悉並且喜愛這個故事。電影票務網站Fandango總編輯Erik Davis也提到，「除了懷舊，」由釋出的宣傳預告片看出「電影運用高超的電腦繪圖技術，逼真的效果看起來非常棒。」

這次重拍配音卡司陣容堅強，請來碧昂絲為娜拉配音，葛洛佛（Donald Glover）為辛巴配音，特別是碧昂絲的粉絲基礎龐大，可望帶來強大號召力。Davis說：「這樣的安排就是用來感動觀眾的心，用來破票房紀錄的。」

根據追蹤電影票房專業網站Box Office Mojo的資料，《獅子王》原始動畫自1994年發行後，全球票房超過9.68億美元。《獅子王》音樂劇更是東尼獎得獎的百老匯長青劇碼，自1997年首演以來，超過9,500萬人次看過。音樂劇在紐約一地的門票收入就超過15億美元，更受到海外觀眾的歡迎，曾被翻譯成中文、日文、德文、法文、韓文等八種語言。

戲院業者Bagby指出，《獅子王》上映首周周末的票房爆發力可能比不過復仇者聯盟或是星際大戰那類電影，但後續耐力強，看好整個暑假都能夠持續上映，而且不少觀眾會重覆看。

依Box Office Mojo統計，目前收入前五高的電影分別是：阿凡達（27.8億美元）、鐵達尼號（21.8億美元）、星際大戰：原力覺醒（20.6億美元）、復仇者聯盟：無限之戰（20.4億美元）、侏羅紀世界（16.7億美元）。

《獅子王》電影海報。 （迪士尼提供）
《獅子王》電影海報。 （迪士尼提供）
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本月初迪士尼電影公司在電影院業者CinemaCon年會上，介紹今年夏天要上映的《...
本月初迪士尼電影公司在電影院業者CinemaCon年會上，介紹今年夏天要上映的《獅子王》。 美聯社
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