波士頓馬拉松傳3中國選手作弊 返國遭終身禁賽

2019-04-20 11:36 世界日報 記者 世界日報 記者 劉晨懿之 ／波士頓報導



傳中國籍選手找人代跑馬拉松，被處予終身禁賽。圖／記者呂賢修 分享 facebook

中國田徑協會18日發布處罰通知，對三名今年參加波士頓馬拉松成績異常的中國籍選手處以終身禁止參加中國境內馬拉松處罰。主辦波士頓馬拉松的波士頓運動員協會(BAA)暫未對此事回應。

協會指出，「經查，在2019波士頓馬拉松中，發生了中國籍選手吳兆峰、趙寶瑩偽造國內參賽成績參賽，張建華私自轉讓號碼布的違規行為。」事件對中國造成不良影響，且在向三人了解情況時，均拒絕溝通。

新京報17日報導指出，有人在朋友圈發文稱，「某公司與部分跑者聯合偽造馬拉松成績證書，成功獲取波馬參賽資格」；另有一名自稱是波馬跑者的女性在朋友圈稱有人替她跑波馬，「混了獎牌」。兩傳聞迅速在馬拉松圈內傳開。

根據馬拉松官網成績，按照這名在朋友圈稱友人代跑者所展示的號碼查詢，成績為5小時41分28秒，此人來自北京，名字顯示為Zhang, Jianhua，疑似為田協處罰的其中一人。

波士頓馬拉松是全球關注度最高，參賽資格要求最嚴的馬拉松之一。但作弊行為屢禁不止，金融分析師莫菲(Derek Murphy)自創調查網站對各國馬拉松「打假」，被紐約時報和華盛頓郵報等廣為報導。網站查到的作弊行為包括，一名年輕女性名字出現在紐約馬拉松70歲以上跑者組且獲第二名；一家旅行公司疑似買通法國官員製造虛假成績來達標波馬等。

莫菲在2018年底曾撰文關注中國馬拉松蓬勃發展，指2011至2017年間，中國境內舉辦馬拉松數量從22個猛增到440個，他擔憂會出現組織問題和潛在作弊。很多人並未準備好就參加馬拉松，這個情況並不僅是在中國，在美國也是如此。這些未準備好者只有兩個選擇，放棄完成馬拉松或作弊，不幸的是有人會選擇後者。