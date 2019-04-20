親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
巴黎聖母院火劫
貿易戰風雲再起
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

影／台灣沒軍法？蔡英文總統：韓市長把話收回去

遭鴻海開除後翻身成「耳機王」 謝冠宏感謝郭董這2點

波士頓馬拉松傳3中國選手作弊 返國遭終身禁賽

2019-04-20 11:36世界日報 記者劉晨懿之／波士頓報導

傳中國籍選手找人代跑馬拉松，被處予終身禁賽。圖／記者呂賢修
傳中國籍選手找人代跑馬拉松，被處予終身禁賽。圖／記者呂賢修
分享

中國田徑協會18日發布處罰通知，對三名今年參加波士頓馬拉松成績異常的中國籍選手處以終身禁止參加中國境內馬拉松處罰。主辦波士頓馬拉松的波士頓運動員協會(BAA)暫未對此事回應。

協會指出，「經查，在2019波士頓馬拉松中，發生了中國籍選手吳兆峰、趙寶瑩偽造國內參賽成績參賽，張建華私自轉讓號碼布的違規行為。」事件對中國造成不良影響，且在向三人了解情況時，均拒絕溝通。

新京報17日報導指出，有人在朋友圈發文稱，「某公司與部分跑者聯合偽造馬拉松成績證書，成功獲取波馬參賽資格」；另有一名自稱是波馬跑者的女性在朋友圈稱有人替她跑波馬，「混了獎牌」。兩傳聞迅速在馬拉松圈內傳開。

根據馬拉松官網成績，按照這名在朋友圈稱友人代跑者所展示的號碼查詢，成績為5小時41分28秒，此人來自北京，名字顯示為Zhang, Jianhua，疑似為田協處罰的其中一人。

波士頓馬拉松是全球關注度最高，參賽資格要求最嚴的馬拉松之一。但作弊行為屢禁不止，金融分析師莫菲(Derek Murphy)自創調查網站對各國馬拉松「打假」，被紐約時報和華盛頓郵報等廣為報導。網站查到的作弊行為包括，一名年輕女性名字出現在紐約馬拉松70歲以上跑者組且獲第二名；一家旅行公司疑似買通法國官員製造虛假成績來達標波馬等。

莫菲在2018年底曾撰文關注中國馬拉松蓬勃發展，指2011至2017年間，中國境內舉辦馬拉松數量從22個猛增到440個，他擔憂會出現組織問題和潛在作弊。很多人並未準備好就參加馬拉松，這個情況並不僅是在中國，在美國也是如此。這些未準備好者只有兩個選擇，放棄完成馬拉松或作弊，不幸的是有人會選擇後者。

波士頓馬拉松成績異常，中國田徑協會終身禁賽三選手。圖／記者劉晨懿之
波士頓馬拉松成績異常，中國田徑協會終身禁賽三選手。圖／記者劉晨懿之
分享

馬拉松波士頓紐約時報
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

全球最輕寶寶 胖到能出院了

2019-04-20 00:33

非洲發現20.46克拉藍鑽石 專家：千載難逢的發現

2019-04-19 21:21

曾稱遊民「懶惰」 23歲富翁體驗3日：寧坐牢也不願當遊民

2019-04-19 20:10

阿根廷挖出2.2億年「恐龍墓地」近10種恐龍為尋水而死

2019-04-19 19:15

研究單位推估 日本2040年將成高齡獨居大國

2019-04-19 18:46

影／澳洲野犬襲人 趁夜潛入露營車叼走熟睡男嬰

2019-04-19 16:50

英國湖區捕獲亞馬遜食人魚 地方媽媽驚：難怪鴨子變好少

2019-04-19 15:35

涉嫌勒死3歲孫 70歲祖母被捕

2019-04-19 15:02

愛滋病能救人？ HIV病毒令「氣泡男孩」獲得新生

2019-04-19 14:57

懷孕24週就出生包氣泡紙 超迷你嬰兒跟一罐可樂一樣重

2019-04-19 13:45

膝關節長豆狀骨的機率大增 將影響關節炎的治療

2019-04-19 12:23

全球最迷你男嬰將出院 出生僅258公克

2019-04-19 11:27

從109辣妹變韓妞 日本女人這張臉到底怎麼追流行？

2019-04-19 11:00

世越號5年後：「監視器無畫面」的南韓海警黑幕

2019-04-19 09:30

美科學家發現 短暫休息能增強記憶力

2019-04-17 17:07

全球僅剩3隻 稀有斑鱉快絕種

2019-04-15 21:38

一杯咖啡要等3小時！全世界最大星巴克藏有什麼祕密？

2019-04-15 08:53

區塊鏈不安全？機場安檢是求心安？ 傳奇密碼學大師專訪：別輕信物聯網

2019-04-12 16:11
看更多

熱門文章

潑水節上傳性感露點照 遭警方逮捕「她」喊冤

2019-04-19 15:31

影／澳洲野犬襲人 趁夜潛入露營車叼走熟睡男嬰

2019-04-19 16:50

想要名留千史！少年盪了33小時的鞦韆 刷新世界紀錄

2019-04-19 17:48

87歲駕駛暴衝撞行人 東京池袋街頭車禍釀2死8傷

2019-04-19 23:21

懷孕24週就出生包氣泡紙 超迷你嬰兒跟一罐可樂一樣重

2019-04-19 13:45

阿根廷挖出2.2億年「恐龍墓地」近10種恐龍為尋水而死

2019-04-19 19:15

從還我清白到鬼話連篇 川普又翻臉了

2019-04-19 22:28

百年難見的政治奇才 這位「郭董朋友」只信直覺卻笑到最後

2019-04-20 09:00

非洲發現20.46克拉藍鑽石 專家：千載難逢的發現

2019-04-19 21:21

法國青年去年攀爬聖母院 留下火災前難得影像

2019-04-19 22:15

英國湖區捕獲亞馬遜食人魚 地方媽媽驚：難怪鴨子變好少

2019-04-19 15:35

奇蹟似生還 巴黎聖母院20萬隻蜜蜂無恙

2019-04-19 17:35

情侶受困荒野險成鱷魚點心 畫下「HELP」求救化險為夷

2019-04-19 14:57

美國務卿龐培歐重申 釣魚台適用美日安保

2019-04-20 03:35

嘴巴都裝不下！嬰兒罹患罕見「巨舌症」 舌頭比一般人大二倍

2019-04-19 18:05

曾稱遊民「懶惰」 23歲富翁體驗3日：寧坐牢也不願當遊民

2019-04-19 20:10

愛滋病能救人？ HIV病毒令「氣泡男孩」獲得新生

2019-04-19 14:57

法駐美大使卸任前開砲：川普政府像法王路易十四的宮廷

2019-04-20 09:43

星國承認國外醫學院文憑 台灣僅台大上榜

2019-04-19 17:33

全球最輕寶寶 胖到能出院了

2019-04-20 00:33

聖母院加上現代尖塔 保守派極力反對馬克宏提議

2019-04-19 18:48

研究單位推估 日本2040年將成高齡獨居大國

2019-04-19 18:46

北愛記者街頭遭槍殺 警方以恐攻偵辦

2019-04-19 21:42

紐時質疑：若無通俄、妨礙司法 為何謊言滿天飛

2019-04-19 18:50

經濟不平等凶手！不到1%的人口握有英格蘭半數土地

2019-04-20 10:05

電線短路 燒了聖母院？

2019-04-20 00:30

遊戲結束？川普高興太早

2019-04-20 00:26

臉書坦承 數百萬IG密碼曝光

2019-04-19 23:16

川普轟通俄門報告「鬼話連篇」

2019-04-20 00:19

網友警方合力協尋 老人與鼠失散近2周後溫馨重逢

2019-04-19 22:33

【慎入】馬國15歲癱瘓女嘴唇乾裂 蒼蠅傷口產卵醫生取19條蠅蛆

2019-04-20 10:16

暗批老大哥？亞馬遜華郵加料有聲版穆勒報告訂價有玄機

2019-04-19 17:13

美副助卿米德偉 讚台灣保護智財權獲進展

2019-04-20 04:32

民主黨認川普妨礙司法證據明確 準備連署啟動彈劾

2019-04-19 17:57

美日2+2共識 太空、網路攻擊適用美日安保第五條

2019-04-20 00:30

每周操70小時！英教師工作量超負荷 五分之二準備離職

2019-04-20 09:08

華裔帶花旗參回中國 入境遭查禁

2019-04-19 12:29

美銀降鴻海股票評級 目標價調低到83元

2019-04-19 14:22

4萬2000年前小馬遺骸有液態血 科學家嘗試複製

2019-04-19 23:27

通俄門報告／遊戲結束非川普說了算 戰場將轉眾院

2019-04-19 14:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top