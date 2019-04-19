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曾稱遊民「懶惰」 23歲富翁體驗3日：寧坐牢也不願當遊民

2019-04-19 20:10香港01 記者陳展希／報導

來自英國曼徹斯特的23歲基倫年紀輕輕已經是一名百萬富翁。（channel 5截圖...
來自英國曼徹斯特的23歲基倫年紀輕輕已經是一名百萬富翁。（channel 5截圖）
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英國一名23歲年輕有為的百萬富翁，住大屋、開名車，無疑是人生勝利組，他甚至認為露宿者都是因為懶惰而陷入困境，但當他參加了一個真人騷節目，親身體驗露宿街頭3晚，不但乞討不果，更被其他露宿者趕走，時刻受到生命威脅，令他180度改變，「我寧願坐監……我無法再在街頭露宿多一天」。

來自英國曼徹斯特的23歲基倫（Kieren Hamilton）年紀輕輕已經是一名百萬富翁，從事加密貨幣交易員、投資房地產以及教授銷售教育課程。他平時開名車、住大屋，更會花10萬英鎊（約102萬港元）買車、3萬英鎊（30.6萬港元）買衫褲鞋襪，身上一套運動服都要1300英鎊（1.3萬港元），每個月最少去一次度假。

基倫早前參加了真人騷節目，要在倫敦的街頭上露宿，在拍攝開始時，他認為露宿者是「弱勢」和「懶惰」，他想證明只要靠自己努力，露宿者有可能致富，「我覺得會很輕鬆，如果我可以擺脫街友身份住進酒店，那證明了露宿者一樣可以做到。」

他在倫敦河岸街（The Strand）露宿，這裏被稱為「倫敦市中心最危險的露宿者熱點」，而在他身上除了衣服和一個睡袋外，再沒有其他東西。基倫運用其商業頭腦，很快想出賺錢辦法，他本想透過乞討得到7英磅（約71港元）買一把傘子再轉售賺錢，不過他很快就遇到困難，因為他乞討的錢不足以買一把傘子，「我就像在出賣我的身體，你要放下尊嚴」。

第二日，他改變策略，在紙皮上寫上「即使沒零錢施捨，也可聊聊天」的句子，希望吸引人們施捨，不過他得到的大多是食物多於零錢。他笑言在街頭「伙食很好」，不過由於無錢買匙羹，他要用自己眼鏡的鏡片來食冰冷的罐頭。

除了生計問題，基倫甚至差點遇上生命危險。一直以來基倫為了維持其良好形象，花4000英鎊（約4萬港元）去保持牙齒潔白，但諷刺的是在街頭，潔白的牙齒為他帶來危險，在最後一晚，基倫在牛津廣場周圍露宿，其他的露宿者看到其潔白的牙齒後，懷疑基倫的身分，「他沒有露宿者的牙齒」，之後一名有精神問題的露宿者大喊，「你是誰？你的牙齒非常好，你是個警察」，更恐嚇要殺了基倫。

經過3日流離失所、危機四伏的日子，基倫想法被大大改變，「我看到有人帶刀，我在街上感覺非常不安全，我寧願坐牢」。他更深刻地明白露宿者生存的困難，「我一生中都沒吸過毒，但如果我在街頭待得久了，我相信會被誘惑到吸毒」。最後他說，人其實很容易無家可歸，這經歷激勵他繼續努力，希望不會陷入這種境地，並發誓日後會向露宿者捐贈金錢和食物，亦會鼓勵女兒這樣做。

延伸閱讀：

日日有露宿者死亡　英慈善組織推應急獨立艙　備床及廁所兼可上鎖

【好人好事】美國警察幫露宿者剃鬚助搵工　市民：住在這裏很自豪

文章授權轉載自《香港01》

由於無錢買匙羹，基倫要用自己眼鏡的鏡片來食冰冷的罐頭。（channel 5截圖）
由於無錢買匙羹，基倫要用自己眼鏡的鏡片來食冰冷的罐頭。（channel 5截圖）
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牙齒倫敦警察英國
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