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非洲發現20.46克拉藍鑽石 專家：千載難逢的發現

2019-04-19 21:21聯合新聞網 綜合報導

非洲的波札那境內發現了罕見的藍寶石，加工後竟重達22.46克拉。圖片來源／ABC...
非洲的波札那境內發現了罕見的藍寶石，加工後竟重達22.46克拉。圖片來源／ABC News
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鑽石是非洲的波札那主要的自然資源，光是鑽石買賣就佔了政府收入的一半。近日，波札那境內發現了一顆非常稀有的藍鑽石，該顆藍鑽石不僅淨度相當高，重量更達20.46克拉，令許多寶石專家嘖嘖稱奇。

根據《ABC News》報導，本月17日，這顆鑽石在奧拉帕（Orapa）的鑽石礦場內被人發現，當時它的原石就重達41.11克拉，經過加工後，便成了超過20克拉的稀有藍鑽石。專家透露，該顆藍鑽石的光澤與色調相當不同，研判可能是受罕見的礦物影響，才能擁有如此不凡的美貌。

該顆罕見的藍寶石被命名為「奧卡萬戈藍（Okavango Blue）」，用以讚揚自然寶藏及世界遺產奧卡萬戈三角洲。此外，「奧卡萬戈藍」雖然沒有比現存最大的藍鑽石「希望鑽石」大，但它的純度卻超過「希望鑽石」，價值恐怕與其相當。

奧卡萬戈鑽石公司的總經理馬庫斯（Marcus ter Haar）表示，「我們一看見這顆鑽石，就發現它的特別之處，它獨有的顏色，讓看過的人都相當驚嘆」，馬庫斯也讚嘆的表示，「這顆鑽石是千載難逢的發現，它的稀有程度，就如同在銀河系中發現一顆恆星般罕見」。

美國寶石學院也對「奧卡萬戈藍」進行評比，判定其為明亮切割的橢圓形鑽石（Oval Brilliant Cut），淨度為「極輕微瑕」（Very very slightly included，簡稱VVS2）。目前，「奧卡萬戈藍」被當作奧卡萬戈鑽石公司的象徵，尚未正式進行估價，預計於今年年底前舉辦拍賣將其售出。

「奧卡萬戈藍」有相當高的純度，預計於今年年底前進行拍賣。圖片來源／ABC New...
「奧卡萬戈藍」有相當高的純度，預計於今年年底前進行拍賣。圖片來源／ABC News
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