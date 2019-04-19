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英國湖區捕獲亞馬遜食人魚 地方媽媽驚：難怪鴨子變好少

2019-04-19 15:35聯合新聞網 綜合報導

最近在南約克郡的湖中發現食人魚的蹤跡，這種危險的魚類本來應該只存在於南美洲的亞馬遜河中。有鑑於近期該區的魚和鴨子數量變少，被意外捕獲的食人魚可能就是罪魁禍首。

附近居民在抓到食人魚後表示，最近鴨子變少一定是食人魚害的。示意圖，圖片來源／in...
附近居民在抓到食人魚後表示，最近鴨子變少一定是食人魚害的。示意圖，圖片來源／ingimage。
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全職主婦霍普 (Toni Hooper) 上週日和家人散步時在湖邊發現了食人魚的蹤影，「當我明白這是什麼魚時，一陣寒意上身」，因為當地是家庭休閒、狗狗散步的熱門地點，不論小孩、寵物或當地漁夫都常在該區活動，「有一個公園就在這附近，所以小孩子常常在這裡玩水」。

英國都會報」報導，霍普一家常來這裡餵鴨子、散步，這個週日她注意到水面上只剩下一隻成鴨以及兩隻小鴨，還很納悶其他的鴨子去了哪裡。「我和附近的鄰居曾經討論過，最近這裡的鴨子好像變少了」。霍普的男友沃克(Gary Walker)常在這裡釣魚，他也發現最近抓到的魚明顯變少。

大小朋友常來戲水游泳的湖區裡，居然發現了食人魚出沒。photo credit: ...
大小朋友常來戲水游泳的湖區裡，居然發現了食人魚出沒。photo credit: METRO
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抓到食人魚的居民表示「我先生是個漁夫，他發現一隻奇怪的魚在釣鉤旁出沒便把它撈上岸，一開始我們都不敢確定這是什麼魚，直到看到它的牙齒才確定這一定是食人魚」。對於食人魚出沒在英國的湖中他們感到非常吃驚，畢竟英國和亞馬遜河的距離實在太遠，只能推測這條食人魚是被拋棄的寵物魚「主人不想養了，就把他丟到湖裡」。

專家證實「過去曾有段時間，食人魚是寵物店裡的熱門商品」，可能養了一段時間後魚長得太大漁缸裝不下了，就被飼主帶到湖區棄養。專家表示這絕對不是負責任的作法，尤其是食人魚並非英國的原生物種，很可能會對當地生物產生威脅「有食人魚出沒，其他的魚類很難生存」，也建議人們「不要再在這個水域裡玩水或游泳」。

環境局的發言人表示「食人魚在低於10度以下的低溫中不易存活，可能撐不過一個冬天」，但如果飼養人還是把它成功養大並且開始覺得不堪負荷的話，「請和相關部門聯絡後續的處理方式，隨意丟棄是危法的」。

英國
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