懷孕24週就出生包氣泡紙 超迷你嬰兒跟一罐可樂一樣重

2019-04-19 13:45 聯合新聞網 綜合報導



英國醫院最近接生了一名史上最迷你嬰兒，伊凡斯(Isabella Evans )只在媽媽肚子裡待了24週就提早出生了，她出生時體重跟一罐可口可樂一樣重，僅有350公克，她的手掌比一枚一鎊硬幣還要小，醫院預估她的存活率不到5%。

伊凡斯出生時由於太過嬌小，被醫生用氣泡紙包著。photo credit: The Sun 分享 facebook

24週大、體重350公克，伊凡斯創下了英國20年來早產兒的最新紀錄。由於身材太過嬌小，醫生得把她放在包裝防撞用的氣泡紙上好好保護。歷經了幾次有驚無險的搶救後，原本被判定存活率不到5%的伊凡斯在醫院住了6個月後，成功的長大出院，現在已回到家中跟25歲的父母同住。

據「太陽報」報導，伊凡斯的母親布朗 (Kym Brown)在懷孕24週後腳踝開始腫脹，當時沒有人發現這是子癲前症的癥兆，嚴重的話會危及母子的生命安全。布朗到一間地方醫院檢查時發現腹中的嬰兒在21 週時就停止了發育，院方原本希望將孕期盡量延長，好將她轉到較大的醫院做產前準備。就在隔天他們發現伊凡斯的心率開始變慢，於是急忙進行了剖腹產手術。

在醫院住了六個月後，迷你嬰兒終於獲准出院回家和父母同住。photo credit: The Sun 分享 facebook

24週大的伊凡斯被包裹在氣泡紙裡，一開始只能待在恆溫箱裡，身上插著各式的管線以維持生命。直到一週後，布朗才終於能夠把伊凡斯抱在懷裡。從那時起她形容「我的母性立即被啟動」。三週後醫院發現伊凡斯的腸道有個洞必須進行進行手術。隔了三個月後伊凡斯又再做了一次腸道手術，她的父母雖然被迫做好「最壞的打算」，但她展現了堅強的求生意志撐了下來了。出生四個月後，她終於長得夠大能穿上一般早產兒的衣服。

伊凡斯出院回家的那天，她的爸爸激動的表示「沒有比這更令人高興的消息了」，決定以後都要叫她「姆指姑娘」。目前出生十個月的伊凡斯體重已與一般的新生兒一樣有四公斤重，正在嘗試不依靠氧氣供給自行呼吸，預計很快就能成為一個健康寶寶。