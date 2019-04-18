親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
巴黎聖母院火劫
貿易戰風雲再起
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

獨／搭檔出面當證人 指控洩女星裸照的兇手就是她！

台股巨「震」 這檔股票瞬間爆7,643張大量

NASA任務延長 女太空人328天飛行將創紀錄

2019-04-18 19:21中央社 華盛頓17日綜合外電報導

40歲的柯克（Christina Koch）將成為太空飛行最久的女太空人。法新社
40歲的柯克（Christina Koch）將成為太空飛行最久的女太空人。法新社
分享

美國國家航空暨太空總署（NASA太空人柯克在國際太空站（ISS）的任務延長近5個月，2020年2月才會返回地球，屆時她待太空的時間將達328天，成為太空飛行最久的女太空人。

法新社與科技網站CNET報導，40歲的柯克（Christina Koch）3月14日和1名美國同胞以及1名俄羅斯太空人同抵國際太空站，原定任務6個月。

NASA今天表示，另2名太空人將於10月3日返回地球，柯克的任務時間則會延長近5個月，待到2020年2月，屆時她將打破美國人惠特森（Peggy Whitson）寫下的女太空人置身太空紀錄。惠特森2016至17年寫下288天停留國際太空站紀錄。

柯克獲知任務延長後表示：「感覺太棒了。」「我很久以前就知道有這個可能性，現在真的是美夢成真。」

NASA人類研究計畫（Human Research Program）首席科學家佛加提（Jennifer Fogarty）表示，柯克延長任務，可提供長期太空飛行對人體影響的資料，「為未來的月球和火星任務提供支援」。

美國人的長時間太空飛行紀錄現由凱利（ScottKelly）保持，他2105至16年和俄國太空人柯寧科（Mikhail Kornienko）登上國際太空站，待了340天。

而太空飛行紀錄保持人則是俄國太空人波利亞科夫（Valery Polyakov），他1994至95年在和平號（MIR）太空站待了14個月。

太空人NASA
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

泰國普吉島外海自建小屋 美泰夫婦恐遭判死刑

2019-04-18 18:35

找到首個分子鍵證據 學界盼模擬宇宙

2019-04-18 17:36

「快樂團隊帶來驚艷業績」 老闆年請員工豪玩一個月兼無限有薪假

2019-04-18 14:32

腦死還能復生？美研究成功「復活」死去豬腦

2019-04-18 12:01

泰國神水的秘密？泰王加冕的「聖水政治」秘辛

2019-04-18 08:58

影／讀書如何融會貫通？一年看50本書的蓋茲教你訣竅

2019-04-18 08:24

時代雜誌2019年百大人物 巴西總統上榜

2019-04-18 07:59

美科學家發現 短暫休息能增強記憶力

2019-04-17 17:07

怪盜傳說不滅！日本經典動漫《魯邦三世》作者病逝

2019-04-17 16:53

全球僅剩3隻 稀有斑鱉快絕種

2019-04-15 21:38

一杯咖啡要等3小時！全世界最大星巴克藏有什麼祕密？

2019-04-15 08:53

區塊鏈不安全？機場安檢是求心安？ 傳奇密碼學大師專訪：別輕信物聯網

2019-04-12 16:11
看更多

熱門文章

肯亞發現史前巨獅 重逾1.5噸比北極熊還大

2019-04-18 15:45

威州州長：郭董選總統無礙投資 但無法創造1.3萬個工作

2019-04-18 08:51

秘魯前總統涉貪被捕舉槍自轟 傷重不治

2019-04-17 23:56

空姐誤將飲料灑公司CEO身上 結局讓她又驚又喜

2019-04-18 13:53

年輕情侶靠超市垃圾桶 養孩子又成功買房

2019-04-18 10:41

日墜海戰機打撈無果…F35卻爆出近千缺陷、緊急迫降數翻倍

2019-04-18 00:41

泰國普吉島外海自建小屋 美泰夫婦恐遭判死刑

2019-04-18 18:35

腦死還能復生？美研究成功「復活」死去豬腦

2019-04-18 12:01

未能履行創造就業承諾 威州想重談富士康投資

2019-04-18 06:37

希臘決議討二戰舊帳 向德國索賠3000億歐元

2019-04-18 11:40

影／讀書如何融會貫通？一年看50本書的蓋茲教你訣竅

2019-04-18 08:24

拒遭警方逮捕 祕魯前總統賈西亞拿槍自轟送醫急救

2019-04-17 22:44

富士康威州投資恐生變 州長：雇1.3萬人不切實際

2019-04-18 17:27

外媒：美中安排更多貿易談判 「川習會」可望5月底舉行

2019-04-18 03:48

巴黎聖母院大火 已故專家3D雷射數據有助重建

2019-04-18 00:01

全球經濟衰退 警報響起

2019-04-18 03:05

否認救火慢 巴黎消防隊：真這樣，聖母院塔樓也已倒塌

2019-04-17 23:14

財報強勁、醫療保健類股多空交錯 美股微幅下跌

2019-04-18 07:09

火災英雄 法神父搶救聖母院文物

2019-04-18 00:56

少女嘴唇乾裂傷口腫大 手術夾出大量蛆蟲

2019-04-18 16:57

影／河內峰會後 北韓首試射新武器 金正恩：意義重大

2019-04-18 13:21

珍稀暴龍化石竟遭網拍 引發古生物學眾怒！

2019-04-18 17:32

傳美中5月底簽貿易協議 川普：談判將獲成功

2019-04-18 04:31

富比世區塊鏈50強 鴻海與HTC榜上有名

2019-04-17 20:28

北韓測試新戰術導向武器 金正恩稱意義重大

2019-04-18 08:34

IBM營收連三降 全年營收恐降至1990年代末以來最低

2019-04-17 22:37

「快樂團隊帶來驚艷業績」 老闆年請員工豪玩一個月兼無限有薪假

2019-04-18 14:32

選後印尼總統佐科威籲團結 普拉伯沃不認輸

2019-04-17 21:47

影／遊覽車翻覆撞民宅 葡國馬德拉島車禍釀29死

2019-04-18 10:39

南韓打二戰官司 日企急撤

2019-04-18 00:54

東京電力將引進藍領外勞 投入福島核一廠廢爐作業

2019-04-18 10:24

北韓點名美國務卿龐培歐 不得再參與核武談判

2019-04-18 15:30

貿易戰衝擊 日、星出口洩氣

2019-04-18 03:05

葡萄牙馬迪拉島遊覽車翻覆 傳28人喪生

2019-04-18 04:26

牽制中國 日準航艦7月停靠菲蘇比克港

2019-04-17 22:21

關鍵23分鐘… 聖母院火災警鈴兩度響起

2019-04-18 01:00

法國教堂同時鳴鐘 支持遭大火重創巴黎聖母院

2019-04-18 02:34

葡萄牙外島遊覽車翻覆 至少29死27傷

2019-04-18 09:47

微軟新Xbox 不用光碟片

2019-04-18 03:05

南韓議員欲訪中國磋商霧霾對策 吃閉門羹

2019-04-18 08:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top