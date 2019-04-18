NASA任務延長 女太空人328天飛行將創紀錄

2019-04-18 19:21 中央社 華盛頓17日綜合外電報導



40歲的柯克（Christina Koch）將成為太空飛行最久的女太空人。法新社 分享 facebook

美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人柯克在國際太空站（ISS）的任務延長近5個月，2020年2月才會返回地球，屆時她待太空的時間將達328天，成為太空飛行最久的女太空人。

法新社與科技網站CNET報導，40歲的柯克（Christina Koch）3月14日和1名美國同胞以及1名俄羅斯太空人同抵國際太空站，原定任務6個月。

NASA今天表示，另2名太空人將於10月3日返回地球，柯克的任務時間則會延長近5個月，待到2020年2月，屆時她將打破美國人惠特森（Peggy Whitson）寫下的女太空人置身太空紀錄。惠特森2016至17年寫下288天停留國際太空站紀錄。

柯克獲知任務延長後表示：「感覺太棒了。」「我很久以前就知道有這個可能性，現在真的是美夢成真。」

NASA人類研究計畫（Human Research Program）首席科學家佛加提（Jennifer Fogarty）表示，柯克延長任務，可提供長期太空飛行對人體影響的資料，「為未來的月球和火星任務提供支援」。

美國人的長時間太空飛行紀錄現由凱利（ScottKelly）保持，他2105至16年和俄國太空人柯寧科（Mikhail Kornienko）登上國際太空站，待了340天。

而太空飛行紀錄保持人則是俄國太空人波利亞科夫（Valery Polyakov），他1994至95年在和平號（MIR）太空站待了14個月。