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腦死還能復生？美研究成功「復活」死去豬腦

2019-04-18 12:01聯合報 記者梁采蘩╱即時報導

美國科學家17日宣布，他們在一項實驗中成功讓死掉數小時的豬腦恢復運作。法新社
美國科學家17日宣布，他們在一項實驗中成功讓死掉數小時的豬腦恢復運作。法新社
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美國科學家17日宣布，他們在一項實驗中成功讓死掉數小時的豬腦恢復運作。研究顯示，即使失去血液及氧氣的供輸，腦部展現出的韌性程度令人驚訝，這為腦部研究及治療開啟新希望，但也衍生出如何定義死亡的醫學倫理問題。

美國耶魯大學主導這項實驗，周三在《自然》期刊周三刊載成果。研究團隊從肉豬屠宰場取得32頭豬的豬腦，經醫學標準認定，已經死亡長達4小時。實驗用一部名為「BrainEx」精密儀器，將富含血氧的合成血液透過動脈輸進豬腦內，持續運作6小時。

研究結果顯示，血液成功流通大腦血管，甚至包括微小的毛細血管，而血管也能在藥劑的效果下擴張。整個大腦器官開始從人造血液中吸收氧氣及葡萄糖，並釋出二氧化碳，頻率就如同正常腦部。

更重要的是，這些死去豬腦的細胞顯示了特定功能，包括受刺激時會釋出多種免疫反應物質。科學家取出部分腦組織注入BrainEx血液，也發現個別的神經元仍能維持運作。研究下一目標是延長腦細胞運作的時間，該團隊已為這項技術提出一項專利申請。

《美聯社》解釋，實驗用的是大型動物豬而非白老鼠，這些豬體積大小與人類相近，而豬腦在部分特點上與人類有相似處，能在實驗室中重新恢復死去豬腦的部分功能，也就為腦部研究開啟了全新的方式。

主持研究的耶魯大學教授塞斯坦（Nenad Sestan）說：「我們展示結果顯示，細胞死亡過程是漸進式的，而這個過程可以延緩、保留，甚至是逆轉。」

塞斯坦也強調，研究未發現這些豬腦恢復思考或感知的能力，明顯的例子就是豬腦內各部位沒有彼此傳遞訊號的跡象，而實驗也並未改變死亡的定義。

《自然》期刊中，其他專家刊文認為，這項研究對於了解腦部運作具有重要性，也能在治療阿茲海默症、腦中風等重大腦部疾病時發揮用途，但也擔心該實驗紀錄腦部是否有意識的方式不夠精確，因BrainEx血液含有的部分物質可能阻礙了腦部細胞活動。

《美聯社》科學記者瑞特（Malcolm Ritter）也指出，要是有一天，人類就算失去生命跡象，卻能經這項技術保留並恢復腦部功能，「那到底怎樣才算死亡？在醫生及家屬同意器官移植手術前，這會變成一個非常尖銳複雜的問題。」

耶魯大學提供組圖。顯示顯微鏡下染色的豬腦神經元（綠）、星形膠質細胞（紅）及細胞核...
耶魯大學提供組圖。顯示顯微鏡下染色的豬腦神經元（綠）、星形膠質細胞（紅）及細胞核（藍）。左圖為死後10小時的豬腦細胞，右圖為輸入合成血液的豬腦細胞展現出的活躍程度。研究顯示，即使失去血液及氧氣的供輸，腦部仍具有令人驚訝的韌性。美聯社
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