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六華人乘客被美航趕下機？起因與繫安全帶有關

2019-04-17 15:08世界日報 記者張宏／洛杉磯報導

10日美國航空(AA)180航班，從北京飛往洛杉磯的飛機上，六名中國乘客在同艙乘...
10日美國航空(AA)180航班，從北京飛往洛杉磯的飛機上，六名中國乘客在同艙乘客帶有疑惑目光注視下，被中國警察請下了飛機。 路透
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六名已經上了飛機的中國乘客，被趕下去是為哪般？10日美國航空(AA)180航班，從北京飛往洛杉磯的飛機上，六名中國乘客在同艙乘客帶有疑惑目光注視下，被中國警察請下了飛機。事情起因與繫安全帶有關，乘客方認為，空服員反應過度，航空公司則表示，這是為了飛機和其他人安全的正常作法。

華人乘客May表示，10日下午5時30分，她登上AA180從北京飛往洛杉磯班機。起飛前，空服員檢查大家是否都繫好安全帶。在她前排坐著一家四口，是一對夫婦帶著兩歲左右雙胞胎，媽媽抱著其中一個孩子，兩人共繫一條安全帶，但空服員說這樣不行。

孩子媽媽詢問，是否提供兒童安全帶，空服員表示沒有，要求孩子自己單獨坐，並替其繫好安全帶。但孩子一直在哭，孩子媽媽於是用不太流利的英文解釋說，孩子有中耳炎，是去美國治病。空服員顯得有些不耐煩，告知另外兩空服員說，孩子的媽媽不想給孩子繫安全帶。在三四個人圍著的情況下，孩子更加哭鬧，最終孩子的爸爸按住孩子並繫好安全帶。

她說，孩子安靜下來，她以為這事就結束了，但廣播說，飛機要回到登機門，因為有人需要下飛機。原來是這一家四口被要求下飛機，他們當下很詫異，但怕糾纏會嚇到孩子，就沒有說什麼。

但她和另外一名女乘客覺得不公平，就幫忙和空服員為這一家人解釋。結果因為飛機本身的噪音，空服員表示聽不到，她們兩個人就放大音量，結果被報告影響其他乘客。最後乘務長走過來，要求看她和另外那個女性乘客的登機證，結果她們的登機證拿走了，同時廣播又響了，宣稱警察要上飛機，因為又有兩個人要下飛機，而這兩個人就是她自己和另外那個女性。

May說，警察上來要求她們下去，因為機長有這個權力，這樣的事並不是第一次發生。最後他們六個人在周圍乘客質疑的目光中，被警察帶下飛機。她該為這種感覺很羞辱，她們不過是為這個家庭翻譯和說幾句話，沒有影響他人，但是美國航空的處理方式非常的無禮。

她說，六個人被迫下飛機取行李，美國航空幫他們辦理改簽，她因堅決表示不再坐美國航空，因此將他們轉到當天稍晚其他航空公司航班。

May如今已順利抵達洛杉磯，但此事讓她一直憤憤不平。她說，空服員處理方式過於蠻橫、粗暴，她雖不打算追究理賠，但不希望華人乘客再被這樣「粗暴的對待」，才願意講出來，讓更多人知道。

針對此事，美國航空負責亞太地區發言人Anthony Flynn在回覆本報記者的電郵中表示，美國航空一直把所有客人和員工的安全放在第一優先考慮，要求所有乘客能夠遵守空服員的要求。在4月10日，六名乘客乘坐AA180航班從北京飛往洛杉磯，但沒有遵守空中的安全標準，拒絕在座位上繫好各自的安全帶。為了不影響飛機起飛，六名乘客被要求離開飛機，美國航空在當天稍晚時為他們安排了其他的航班飛往洛杉磯。

常乘坐美國航空往返中美的華人孫先生表示，和中國的航空公司相比，外國航空的服務相對較為粗糙一些，且因為語言不通，處理方式可能會較直接。不過空服員作事也很不容易，中國遊客多的飛機上，的確會比較吵鬧，因為很多老人和孩子都不會英語。雖然美航配備講中文的空服員比之前增加，經濟艙至少有兩個人，但有時候還是無法面面俱到。為了方便乘客選餐，廣播還會專門用中文講一遍，比如選牛肉就用手指比1，選雞肉就比2，一些老美空服員甚至還學會說雞肉、牛肉的中文發音。

空服員美國航空洛杉磯
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