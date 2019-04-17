考古界突破！巨石陣材料從何來 東歐愛琴海漂泊而至

2019-04-17 13:07 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



英國考古研究團隊發現，建造巨石陣的農民可能從東歐與土耳其一帶移民過來。（Photo by Wikimedia Commons） 分享 facebook 是誰建造巨石陣？英國自然歷史博物館與倫敦大學的聯合研究團隊15日發表一篇論文，它們從DNA測試的結果推論建造巨石陣的移民是從安納托利亞（現代土耳其區域）與愛琴海島嶼，路經伊比利半島後，輾轉跑到英國。這也讓考古界對於英國巨石陣的成因有更多突破。

用DNA還原英國史前

根據《歐洲新聞網》報導，研究團隊將與巨石陣同期（西元前6000-4500年）的古英國農民骨骼與當時的歐洲其他地區骨骼進行DNA比對後發現，他們大約是西元前4000年底達英國，而DNA的特徵與來自愛琴海與土耳其地區的人種最接近。

「我們都知道歐洲農業是由東向西傳播，但英國的農業到底從哪裡來卻沒有明確結論。」研究團隊的共同作者托瑪斯提到，英國雖然在這些移民進來以前也有一些以採集、狩獵維生族群，但從DNA檢測結果發現，它們後來都被農業族群取代，而農業族群才會發展較完整的社會活動，例如蓋巨石陣。

德國古騰堡大學的人類學家柏格表示，這個結果可以讓科學家釐清巨石陣跟英國原生居民的關係不大，也可以讓人們對於英國的史前史有更完整的認知。

歷經兩次基因變化

而《BBC》提到，研究團隊還發現在這群移民進來後不久，大約在公元前2550年，第一代農夫後人又幾乎被一個從歐洲大陸移居過來，叫做貝爾貝克人的人種取代。不列顛人口在幾千年裏經歷了兩次非常重大的基因變化。

不過托瑪斯告誡說，不能簡單地以衝突來解釋發生的變化，這種轉變可能最終歸結於經濟因素和生活方式的變化。

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