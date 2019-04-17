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Uber司機拒載女大生墮胎 竟半路把人趕下車

2019-04-17 12:22聯合新聞網 綜合報導

Uber司機行為在美引起爭議 本報資料照片
Uber司機行為在美引起爭議 本報資料照片
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由於宗教信仰關係，是否能選擇墮胎在美國一向是極具爭議的議題，也造成許多衝突，一名女大生便因此遭到無妄之災。這名紐約州的女大生最近在搭乘Uber前往診所時，突然遭司機逼問是否要前去墮胎，而在發現勸說無效後，竟表示無法接受而把她趕下車，女學生因此身心都遭受極大創傷。她因此將自身遭遇PO上網路論壇「Reddit」，詢問網友該如何處理。

該名女學生表示，她是在紐約上州念書的20歲大學生，發現自己懷孕後，考量到目前還沒辦法照顧小孩，而決定墮胎。由於校內的避孕中心都已經掛滿號，她決定搭乘Uber到1小時車程外的診所進行手術。

但她上了車後，便發現司機的表情看來不太對勁，開車沒多久，司機便開口問「妳是要去避孕中心嗎？」，該女大生否認，並感到很訝異，因為她告訴司機的地址根本看不出來是要去墮胎。司機之後又更直接地問她「是否要去墮胎」，女大生表示感到嚴重被冒犯，嚇得說不出話來。司機又接著說：「我知道這不關我的事，但妳一定會後悔終身」且不斷告訴她整個過程有多可怕、她多不應該去進行手術。

女大生在文章說「我必須全力忍住才能讓自己不哭出來」，這時路程已到一半，司機對她說很抱歉，但無法再繼續載她到目的地，他可以載她回原本出發的地方。女大生拒絕，她下車後馬上大哭，並聯繫男友和試圖叫其他計程車。中間司機還有回來問她是否要上車，她仍拒絕，並在之後成功搭乘其他車到診所。

該女大生事後越想越不甘心，決定報警並檢舉該Uber司機，Uber也立即聯絡她，表示已取消該司機的資格，並表示在司機把她放下車前，曾繞了一段路，且以前也曾做過類似行為。她因此決定要告該司機，並在「法律諮詢版」詢問網友意見。

網友則紛紛表示，她應該先向Uber要回車資，但其他部分的損失則難以舉證，既然她已經報警，可以靜待警方通知，也有Uber司機表示，雖然該司機的行為很可惡，但所做所為還符合規定，應該告不成。

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