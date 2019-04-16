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塑膠微粒遺毒 高山也無法倖免

2019-04-16 18:28台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

塑膠微粒飄上高山！英國科學家日前從歐洲高山上透過採集樣本後發現，在平地的塑膠污染已隨著空氣飄向100公里以外的高山上，顯示塑膠污染威脅環境的程度已超越外界想像。

據《英國獨立報》報導，英國生態水文中心科學家在法國庇里牛斯山進行研究為期5個月並從1處偏遠的山上集水區發現大量塑膠廢棄物蹤跡。過去外界認為塑膠微粒只會隨著河流抵達海洋，但這次研究已顯示，空氣也是讓塑膠污染到處遷徙的途徑之一。

研究人員笛奧妮艾倫透過蒐集大氣乾燥與潮濕沉積物樣本，測得每日每平方公尺有365粒子沈積量，再透過大氣模擬，發現塑膠廢棄物是經由大氣從100公里以外地方飄散過來。

科學家霍頓表示，「這次研究首次發現塑膠微粒會經由大氣吹散到偏遠地區的具體證據，也讓我們對塑膠微粒會在全球廣泛移動的方式有更進一步的理解。」

倫敦國王學院研究人員懷特也指出，「這些發現確實指出塑膠微粒是無所不在的，甚至最原始的環境也容易受到污染。」

據《今日美國》報導，塑膠微粒的小粒子移動距離可能遠超過100公里以上。例如在庇里牛斯山就曾發現來自撒哈拉沙漠的塵埃粒子，其大小也比這次研究發現的塑膠微粒大2倍以及重2倍。

另外，塑膠微粒的小粒子幾乎無法清除，唯一可行方式就是減產。塑膠產業專家估計，2016年全球製造3.35億噸塑膠，今年初，歐盟也宣布計劃禁止9成已加入產品中的塑膠微粒。

本次研究結果刊登在Nature Geoscience期刊。

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塑膠微粒英國廢棄物
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