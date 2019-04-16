教宗呼籲學子 要成為手機的主人

2019-04-16 18:35 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



教宗關心青少年手機上癮問題！教宗方濟各上週六在梵諦岡接見一群羅馬高中學生時呼籲學生要與手機保持距離，並且重視經營與身旁的人的關係。

據《基督教第一電台》報導，方濟各在上週六接見來自維斯康帝高中學生、家屬與老師時指出，溝通與使用手機雖然重要，「但當你成為手機奴隸時，你將失去你的自由。因此，要讓自己從手機上癮中得自由。」

除此之外，他也勉勵年輕學子要勇敢做大夢以及期待世界會更美好。方濟各表示，「在維護人際關係、培養自己、為未來做計劃以及堅持更公正與更美好的世界等事情上，不要抱持平庸就好的心態。」

據《天主教通訊社》報導，教宗對手機成癮一事感到擔憂，正好呼應近期專家提出的警訊。美國聖地牙哥大學心理學教授珍溫吉曾表示，青少年花費在螢幕的平均時間已超越建議的2小時，她表示，「青少年每天使用電子裝置超過5小時以上相較使用不到1小時的人，前者自殺風險因素會增加71%。」

她並提出Common Sense Media研究機構在2015年一項研究指出，有一半以上的美國青少年在螢幕前花上至少4個小時，25％青少年每天花費時間更是超過8小時，因此產生不利影響。

教宗過去也曾提及對科技應有適度的看法。他在2016年一場講道中強調電視與手機對家庭的損害，他表示，「我們在餐桌上看電視或滑手機，每個人對互動漠不關心。我們應該祈求上帝施恩，讓我們去營造有成果的互動文化。」

維斯康帝高中校園內保留聖路易吉•貢扎加遺骨，他在23歲去世前相當投入照護窮人的慈善工作。生前他也曾在該校就讀。

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