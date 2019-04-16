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接生嬰兒不慎將其活活摔死 狠醫謊稱「病死」隱瞞三年

2019-04-16 15:54聯合新聞網 綜合報導

醫療人員在接生時，不慎將嬰兒摔在地上，使其頭蓋骨骨折導致死亡。示意圖／報系資料照
醫療人員在接生時，不慎將嬰兒摔在地上，使其頭蓋骨骨折導致死亡。示意圖／報系資料照
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害死胎兒還企圖湮滅證據？近日，南韓媒體踢爆一起震驚社會的醫療疏失，一間位於京畿道城南市盆唐區的婦科醫院，三年前為產婦接生時，因抱著新生兒的醫療人員不慎滑跤，使嬰兒頭部墜地受到嚴重撞擊，因頭蓋骨骨折而不幸離開人世。沒想到醫療人員不僅沒將真相告知嬰兒的父母，甚至企圖隱瞞事實，謊稱嬰兒是因病而死。

根據《韓民族日報》報導，2016年8月，一名產婦到該間婦科醫院進行剖腹生產，當時產婦僅懷孕七個月，胎兒屬於高風險性的早產兒，情況相當危急。為產婦接生時，醫療人員疑似過於慌張，從醫生手中接過新生兒時竟不慎滑倒摔跤，使嬰兒頭部直接撞擊到地面，讓嬰兒的頭蓋骨骨折、大量出血，醫療人員趕緊將該名嬰兒轉送至小兒青少年科治療，但最終仍不幸夭折。

隨後，院方不僅沒將事發過程與死亡真相告知產婦，還直接偽造嬰兒的死亡證明，在死因欄位上標記為「病死」，使其不用經過驗屍，藉此逃避相關責任。更狠的是，當時的副院長還指使相關人員，將該名嬰兒的醫療紀錄全數刪除，有意將此事當作沒發生過。

首爾地方警察廳廣域搜查隊於去年接獲情報，直指該間婦科醫院涉嫌隱瞞重大醫療事故，警方便針對相關的六名醫療人員進行搜查，並多次搜索醫院內部。事後院方也承認該起醫療疏失，而當年的副院長也坦承，自己未將該事件上報給長官。

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