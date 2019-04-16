妻產下四胞胎過世 「超級奶爸」獨自扶養秀萌照

2019-04-16 13:24 聯合新聞網 綜合報導



卡洛斯在妻子過世後，獨自撫養四胞胎。圖擷自 BRIEFLY 分享 facebook

誰說帶孩子是女性的專責？美國一位超級奶爸在妻子過世後，不但獨自扶養孩子，而且還一次照顧四胞胎，如今孩子們已經四歲。

綜合外電報導，卡洛斯（Carlos Morales）在2015年1月幸運地迎來四個漂亮的孩子，但同時他也在此時失去了摯愛的妻子。他的妻子埃里卡（Erica）因大量失血，在分娩完幾個小時後不幸去世。從此卡洛斯必須獨自撫養孩子。

卡洛斯在埃里卡的母親以及家人和朋友的團結幫助下，於悲劇中尋找希望，學習如何照顧四個新生兒。2015年時卡洛斯因媒體報導而得到許多人的支持，包括從美國喜劇演員和電視節目主持人史蒂夫哈維（Steve Harvey）之處得到許多禮物。他並為四胞胎命名為Carlos Jr，Tracey，Paisley和Erica（以他們的母親命名）。

如今四年過去，Black Couples社群在推特貼出卡洛斯的近況，只見四胞胎都已健康長大。對此，網友表示「這個男人是所有男人的好榜樣，值得鼓勵」，認為男人撫養四個孩子確實不容易。但也有網友批評，獨自撫養孩子的女性大有人在，卻不見有人特別表示讚賞。