巴黎知名景點聖母院 驚傳火警

相關新聞
全球僅剩3隻 稀有斑鱉快絕種2019-04-15 21:38
撕裂南韓的墮胎罪：歧視懷孕女性的「社會烙印」？2019-04-15 21:20
刑罰婦女的「南韓墮胎」：遲到66年的除罪化釋憲2019-04-15 20:45
科學家研發新量子材料 未來可從雲端「下載大腦」2019-04-15 18:26
解決食物短缺 古巴增設鴕鳥農場2019-04-15 17:05
英國教會功能多 開放社區民眾用2019-04-15 17:03
白令海峽冬季洪水 個案或暖化待查2019-04-15 17:00
低社經地位不只會影響健康 還會在基因留下痕跡2019-04-15 16:49
紐時：賀建奎基因編輯爭議 美國導師切割自清但知情2019-04-15 10:37
一杯咖啡要等3小時！全世界最大星巴克藏有什麼祕密？2019-04-15 08:53
「會飛的衛星發射台」 全球最大飛機試航成功2019-04-15 01:31
歐美日垃圾 流浪全球2019-04-15 00:24
區塊鏈不安全？機場安檢是求心安？ 傳奇密碼學大師專訪：別輕信物聯網2019-04-12 16:11
熱門文章
白宮顧問南華早報專訪：川普接受我建議 不再接蔡英文電話2019-04-15 11:40
女大生為拍美照攀塔樓 不慎墜落身亡2019-04-15 15:27
梅根要生了…英皇孫是美國人 英王室財產川普看光光？2019-04-15 11:00
台旅客騎重機遊日熊本縣 因病猝死2019-04-15 21:37
洞房花燭夜新郎醉倒 他趁機與新娘「睡到天亮」2019-04-15 10:35
馬哈地：重啟東海岸鐵路 避免遭中國罰53億美元2019-04-15 21:40
詭！4歲男孩玩槍不慎走火自轟 已有3個兄姐死於槍口下2019-04-15 15:08
貿易戰有望在近期結束 但美國農民卻因這事開心不起來2019-04-15 17:55
下班後忍不住狂飲？可能是工作強顏歡笑過頭了2019-04-15 15:34
絕不能先讓中俄找到！ 美國傾全力海空搜尋失事F-352019-04-15 22:02
影／畫面曝光！亞桑傑使館內穿短褲玩滑板2019-04-15 14:13
華為任正非：不排斥出售5G晶片 給蘋果iPhone2019-04-15 08:17
空姐上網賣「自然體香」二手絲襪 最多可賺2萬元2019-04-15 12:32
川普嚴限移民！設法降逾期滯留率 學生、投資簽證趨嚴2019-04-15 09:40
不顧美國反對 德國政府明確表態華為可參與德國5G建置2019-04-15 07:49
丈夫答不出「妻子美不美」 竟遭狂毆一整條街2019-04-15 21:31
成人網站Pornhub招聘中文翻譯 應徵者需精通18禁用字2019-04-15 18:06
科學家研發新量子材料 未來可從雲端「下載大腦」2019-04-15 18:26
價值非凡！擁有31張精靈寶可夢卡片 日男竟成百萬富翁2019-04-15 17:22
網友放心！亞桑傑「使館貓」很安全 看主人被捕畫面2019-04-15 14:27
一分鐘掌握任正非CNBC訪談要點：美國形同替華為打宣傳2019-04-15 11:45
老虎伍茲大復活贏美國名人賽 贊助商跟著揚眉吐氣2019-04-15 10:35
亞馬遜將讓員工練習漫步 貝佐斯：有時沒效率才能成功2019-04-15 22:35
安倍逾5年後再訪福島核電廠 這次不穿防護衣了！2019-04-15 09:04
成立兩年來連年虧損！南韓2間純網銀業者 陷錢坑困局2019-04-15 22:10
傳川普考慮緊縮移民法規 學生投資簽證將趨嚴2019-04-15 21:31
美憂國家安全 30名中國大陸學者的美簽被取消2019-04-15 11:55
馬斯克推文：特斯拉未來12個月生產50萬輛車2019-04-15 07:57
川普建議波音：修復737 Max後 應進行品牌重塑2019-04-15 19:33
印度13歲男孩重達190公斤 為足球夢減掉一半體重2019-04-15 14:01
美日貿易談判登場 專家：日本因川普這決定先占了上風2019-04-15 23:48
台旅客騎重機遊日熊本縣 撞電線桿身亡2019-04-15 21:21
職場若浮現這三種徵兆 表示你該離職了2019-04-15 22:05
影／「求你不要這樣做」賊當面搶單車 美9歲童哀求仍沒用2019-04-15 17:21
解禁日本牛肉出口 中日達共識2019-04-15 11:13
厄瓜多控亞桑傑把大使館當間諜中心 連他的貓也是間諜2019-04-15 10:40
紐時：賀建奎基因編輯爭議 美國導師切割自清但知情2019-04-15 10:37
印度無畏巡弋飛彈試射成功 低飛擊中目標2019-04-15 21:13
韓智庫：金正恩可能改變對美談判方案2019-04-15 17:57
美制裁新對象 陸LED晶片龍頭股價閃跌逾9%2019-04-15 15:23
留言