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巴黎知名景點聖母院 驚傳火警

2019-04-16 01:57世界日報 世界新聞網／即時報導

擁有800年歷史的巴黎聖母院驚傳火警。 美聯社
擁有800年歷史的巴黎聖母院驚傳火警。 美聯社
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照片／取自twitter
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法國巴黎知名景點聖母院在當地時間周一傍晚驚傳火警，大批消防人員正在搶救中。影片中可看到濃濃黑煙從建築頂部冒出。

【中央社／巴黎15日綜合外電報導】

法國巴黎消防隊發言人說，市中心聖母院（Notre Dame Cathedral）今天下午失火。

目擊者表示，這座中世紀興建的教堂頂端冒煙，兩座鐘樓旁邊竄出了火焰。

消防隊並說，滅火行動正進行中。巴黎市府發言人則推文表示，這個地點正在清理中。

巴黎法國建築
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