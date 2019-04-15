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解決食物短缺 古巴增設鴕鳥農場

2019-04-15 17:05台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

古巴為了解決食物不足危機，已將鴕鳥納入食物來源之一。(Photo by Davi...
古巴為了解決食物不足危機，已將鴕鳥納入食物來源之一。(Photo by David Stanley on Flicker under Creative Commons license)
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吃鴕鳥肉解決糧荒？古巴爆發糧食短缺，當局另覓其他食物來源。由於近期古巴肉類與雞蛋供應明顯不足，當地政府已計劃透過增設繁殖鴕鳥與囓齒動物農場來解決食物不足的問題。不過，該消息傳出後已遭到民眾譏諷不切實際。

據《英國獨立報》報導，古巴國營的動植物公司已在全國設置7處畜養鴕鳥的農場，該公司主管弗里亞斯指出，「1隻鴕鳥可以生60顆蛋，大概有40隻小鴕鳥，每1年下來換算可取得4噸肉，反觀1頭牛生1隻小牛，1年後還是1頭幼牛。」另外，該公司目前也在考慮繁殖硬毛鼠與鱷魚作為替代食物來源。

共產國家古巴由於受到數十年的美國貿易制裁衝擊，讓經濟發展疲弱，近幾個月來已很難找到食物油、麵粉、肉與雞蛋，而且當地國營經濟統一規劃沒有效率，導致國內最高必須進口食物高達7成。古巴領導人勞爾·卡斯楚上週警告說，食物短缺狀況只會越嚴重，但局勢不會回到1990年代的慘況。

據《加拿大廣播公司》報導，美國對委內瑞拉與古巴兩國施壓導致嚴重食物短缺，未來幾個月內情況會更嚴重。由於古巴缺少強勢貨幣購買進口貨物或設備來處理國內產品，例如國營報紙缺少新聞紙，已在上週開始減少頁數。對此，卡斯楚表示，「這不是要回到90年代特殊時期最嚴峻階段。就經濟多元化而言，今天已是一個不同情況，但我們仍做好最壞情況的打算。」

不過，22歲的古巴學生培芮茲表示，「政府應尋回消失的食物雞肉而不是去找其他不常見的動物。」

世界農場動物福利協會顧問史帝文森也指出，「在思索減少糧食短缺的方法上，我們應該關注在最有效的做法以及最大發揮土地價值提供人類食物。」

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古巴卡斯楚
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