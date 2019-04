英國教會功能多 開放社區民眾用

2019-04-15 17:03 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



教會不僅是民眾信仰中心,也是凝聚向心力的地方。(Photo by Bengt Nyman on Flicker under Creative Commons license) 分享 facebook 教堂不只能提供禮拜,也是凝聚社區團結的地方。英國慈善機構指出,當地教堂數量已超過4萬多間,比酒吧數量還多,而且教堂不只能提供禮拜,也可成為投票所與緊急安置中心等地方,堪稱是社區好鄰居。

據《基督教第一電台》報導,英國國家統計局指出,當地目前約有3.9萬間酒吧,過去10年來一共關了超過1.1萬間,不過,目前正在使用且對外開放的教堂超過4萬多間,數量也比其他主要公共建築還要多。

英國教堂信託基金會代表圖拉斯維契指出,「酒吧一直在關門但教堂卻沒有。雖然少數教堂關閉,但遠低於新教堂的出現。教會當然是敬拜上帝的地方,但社區民眾也在那裡聚會。」他也指出,由於許多社區活動都在當地教會舉行,因此,民眾都希望教會能持續開放。

據統計,英國每5間投票所就有1間設置在教會,而且教會不僅提供給年輕人、老年人以及照護及音樂表演用途使用,部分教會裡還有郵局、綜合醫療與農夫市集等。

據《每日電訊報》報導,由於英國脫歐與否已造成社會分裂,因此在3月底,聖公會在英國全國各教會舉辦輕鬆咖啡聚會,希望匯集所有意見的人鼓勵公開討論脫歐議題。

皮卡迪利聖雅各教堂牧師溫琪特表示,「除了作為禮拜場所外,教堂對社區來說也發揮至關重要的角色。目前正值許多公共建築關閉以及商業大街商店倒閉時,教堂是民眾可以聚會、共同努力與建立社區的地方。」

布萊爾利顧問公司執行長布萊爾利也表示,「移民到英國也是教會會眾數量增加的因素之一,新住民抵達英國後做的第一件事就是建立一個禮拜場所。」

