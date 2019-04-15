白令海峽冬季洪水 個案或暖化待查

2019-04-15 17:00 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



白令海峽的融冰導致洪水震驚了學界，讓學者們懷疑是個案還是整個生態系的改變。(photo by 網路截圖) 分享 facebook 「我從沒看過白令海峽在2月會產生海冰融化的洪水！」當地居民表示，過去的冬季從未有如此暖流造成融冰。白令海峽出現冬季融冰的情況讓學者質疑是個案、亦或是全球暖化所致；學者引用日前的資料說，當地氣候改變的指標海鳥出現異常死亡率，被推斷可能是因他們的食物魚類，隨暖流改變生態區域而難捕食，這可能被拿來對氣候暖化背書。

「雪錐冰」是意外？

根據《英國赫芬頓郵報》報導，過往位於阿拉斯加西北海岸的區域在冬天，只需擔心酷寒的風暴來襲，但今年卻意外發生洪水侵襲，當地居民指出，洪水是來自於海冰融化的「雪錐冰」，但這是過去從未發生過的事，畢竟二月份（冬季）的白令海峽應該要是寒冷的。

然而，今年該地卻迎來二月份的西南暖風，導致海冰堆積的場景不再。這起事件讓科學家反思，白令海峽的融冰是個案，還是全球暖化影響的生態系統改變。

科學家隨之找到「可能」當成佐證的數據。據《西雅圖時報》報導，美國魚類與野生動物管理局一直負責紀錄著阿拉斯加灣的海鳥死亡數，學者寇勒茲指出，連同今年，這項海鳥死亡率已是連年上升。經過死因檢測後，已排除了中毒與意外死亡的可能，多數都是因飢餓而死，讓寇勒茲大膽推測，是阿拉斯加沿岸暖流影響了整個生態系。

海鳥死亡率當佐證？

寇勒茲解釋說，海鳥類之所以被視為指標，正因為他們的捕食狀況很固定，牠們通常以鱒魚為食，加上代謝率高、沒有囤積食物的習慣，若因飢餓而死亡最可能是牠們的獵物遠離了原本生態（捕食）區域。

寇勒茲補充說，雖然能透過海鳥指標推測出，該地真的是因氣候暖化產生洪水，因此未來得加入防洪考量，但尚未有精準的數據指出暖化程度與區域，仍需要後續的研究完善之。

【更多精采內容，詳見 】