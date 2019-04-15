親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
貿易戰風雲再起
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

我們與惡的距離：孩子驟逝對家庭的衝擊

伍茲爬出人生沙坑奪15冠 曾雅妮聽到請回答

白令海峽冬季洪水 個案或暖化待查

2019-04-15 17:00台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

白令海峽的融冰導致洪水震驚了學界，讓學者們懷疑是個案還是整個生態系的改變。(ph...
白令海峽的融冰導致洪水震驚了學界，讓學者們懷疑是個案還是整個生態系的改變。(photo by 網路截圖)
分享
「我從沒看過白令海峽在2月會產生海冰融化的洪水！」當地居民表示，過去的冬季從未有如此暖流造成融冰。白令海峽出現冬季融冰的情況讓學者質疑是個案、亦或是全球暖化所致；學者引用日前的資料說，當地氣候改變的指標海鳥出現異常死亡率，被推斷可能是因他們的食物魚類，隨暖流改變生態區域而難捕食，這可能被拿來對氣候暖化背書。

「雪錐冰」是意外？

根據《英國赫芬頓郵報》報導，過往位於阿拉斯加西北海岸的區域在冬天，只需擔心酷寒的風暴來襲，但今年卻意外發生洪水侵襲，當地居民指出，洪水是來自於海冰融化的「雪錐冰」，但這是過去從未發生過的事，畢竟二月份（冬季）的白令海峽應該要是寒冷的。

然而，今年該地卻迎來二月份的西南暖風，導致海冰堆積的場景不再。這起事件讓科學家反思，白令海峽的融冰是個案，還是全球暖化影響的生態系統改變。

科學家隨之找到「可能」當成佐證的數據。據《西雅圖時報》報導，美國魚類與野生動物管理局一直負責紀錄著阿拉斯加灣的海鳥死亡數，學者寇勒茲指出，連同今年，這項海鳥死亡率已是連年上升。經過死因檢測後，已排除了中毒與意外死亡的可能，多數都是因飢餓而死，讓寇勒茲大膽推測，是阿拉斯加沿岸暖流影響了整個生態系。

海鳥死亡率當佐證？

寇勒茲解釋說，海鳥類之所以被視為指標，正因為他們的捕食狀況很固定，牠們通常以鱒魚為食，加上代謝率高、沒有囤積食物的習慣，若因飢餓而死亡最可能是牠們的獵物遠離了原本生態（捕食）區域。

寇勒茲補充說，雖然能透過海鳥指標推測出，該地真的是因氣候暖化產生洪水，因此未來得加入防洪考量，但尚未有精準的數據指出暖化程度與區域，仍需要後續的研究完善之。

【更多精采內容，詳見

暖化阿拉斯加死亡率
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

低社經地位不只會影響健康 還會在基因留下痕跡

2019-04-15 16:49

解決食物短缺 古巴增設鴕鳥農場

2019-04-15 17:05

英國教會功能多 開放社區民眾用

2019-04-15 17:03

打宗教牌 印尼總統選前3天麥加朝聖

2019-04-15 14:26

撕裂南韓的墮胎罪：懷孕女性的「社會歧視烙印」？

2019-04-15 10:37

一杯咖啡要等3小時！全世界最大星巴克藏有什麼祕密？

2019-04-15 08:53

懲罰婦女的「南韓墮胎」：遲到66年除罪釋憲

2019-04-15 08:30

「會飛的衛星發射台」 全球最大飛機試航成功

2019-04-15 01:31

「無名氏」小行星命名「公投」 這一位中國神祇候選

2019-04-14 20:31

生命從何誕生 研究認淺水區較有可能

2019-04-14 18:02

上百億全球最貴畫作是假貨？ 藝術學者新書爆只值3萬7

2019-04-14 17:59

地中海上漂流10天 64名難民獲4國收留

2019-04-14 17:30

向海漂塑膠宣戰 科學家用衛星監控

2019-04-14 17:21

新視野號探測冥王星 科學家出書一窺內幕

2019-04-14 16:09

最可愛的手提行李！會給飛機上乘客送飛吻

2019-04-14 15:47

考古重大發現 埃及第五王朝古墓出土

2019-04-14 15:24

「不能接受！」紐約市22%公車乘客不給錢 司機也無力

2019-04-14 14:02

牙齒不美白卻染黑？學者揭露日本天皇昔日為何「齒黑」

2019-04-14 14:01

區塊鏈不安全？機場安檢是求心安？ 傳奇密碼學大師專訪：別輕信物聯網

2019-04-12 16:11
看更多

熱門文章

白宮顧問南華早報專訪：川普接受我建議 不再接蔡英文電話

2019-04-15 11:40

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-04-15 06:50

梅根要生了…英皇孫是美國人 英王室財產川普看光光？

2019-04-15 11:00

上百億全球最貴畫作是假貨？ 藝術學者新書爆只值3萬7

2019-04-14 17:59

女大生為拍美照攀塔樓 不慎墜落身亡

2019-04-15 15:27

印尼大選海外投票 在台34投票所排長龍

2019-04-14 23:54

美中貿易談判 進入總結協商

2019-04-14 23:28

洞房花燭夜新郎醉倒 他趁機與新娘「睡到天亮」

2019-04-15 10:35

川普嗆贏5G競爭 陸媒酸他「大躍進式的不冷靜」

2019-04-14 18:06

華為任正非：不排斥出售5G晶片 給蘋果iPhone

2019-04-15 08:17

印尼總統佐科威向中國借錢搞建設 遭批賣國

2019-04-15 00:03

詭！4歲男孩玩槍不慎走火自轟 已有3個兄姐死於槍口下

2019-04-15 15:08

「會飛的衛星發射台」 全球最大飛機試航成功

2019-04-15 01:31

讓印尼發大財 總統佐科威可望連任

2019-04-14 23:54

「無名氏」小行星命名「公投」 這一位中國神祇候選

2019-04-14 20:31

空姐上網賣「自然體香」二手絲襪 最多可賺2萬元

2019-04-15 12:32

川普嚴限移民！設法降逾期滯留率 學生、投資簽證趨嚴

2019-04-15 09:40

全球最大單日選舉將登場 印尼大選聚焦中國議題

2019-04-14 21:47

不顧美國反對 德國政府明確表態華為可參與德國5G建置

2019-04-15 07:49

中美貿易協定 將設雙向機制

2019-04-14 23:55

單親媽媽變電競天后 成立俱樂部培育高手

2019-04-15 00:27

影／畫面曝光！亞桑傑使館內穿短褲玩滑板

2019-04-15 14:13

美國務卿龐培歐挺台：樂見巴拉圭與台灣關係溫暖

2019-04-14 17:28

川普打算盤 戰場限縮在經濟

2019-04-14 23:21

影╱印尼總統海外投票太踴躍 沒投完票急壞選民

2019-04-14 20:17

安倍逾5年後再訪福島核電廠 這次不穿防護衣了！

2019-04-15 09:04

網友放心！亞桑傑「使館貓」很安全 看主人被捕畫面

2019-04-15 14:27

美企財測 有望帶美股創高

2019-04-15 00:25

美憂國家安全 30名中國大陸學者的美簽被取消

2019-04-15 11:55

一分鐘掌握任正非CNBC訪談要點：美國形同替華為打宣傳

2019-04-15 11:45

回收新科技…讓塑膠消失

2019-04-15 00:25

馬斯克推文：特斯拉未來12個月生產50萬輛車

2019-04-15 07:57

英脫歐一延再延 歐洲地圖出版商頭痛

2019-04-14 18:34

蝦皮創辦人靠線上遊戲起家

2019-04-15 00:27

厄瓜多控亞桑傑把大使館當間諜中心 連他的貓也是間諜

2019-04-15 10:40

下班後忍不住狂飲？可能是工作強顏歡笑過頭了

2019-04-15 15:34

減碳循環經濟是潮流 IKEA啟動家具產品出租回收

2019-04-14 19:44

生命從何誕生 研究認淺水區較有可能

2019-04-14 18:02

解禁日本牛肉出口 中日達共識

2019-04-15 11:13

老虎伍茲大復活贏美國名人賽 贊助商跟著揚眉吐氣

2019-04-15 10:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top