打宗教牌 印尼總統選前3天麥加朝聖

2019-04-15 14:26 聯合晚報 編譯 聯合晚報 編譯 徐榆涵 ／綜合報導



印尼總統佐科威（中）14日抵達沙烏地阿拉伯，會晤沙國國王沙爾曼（右）。 取自佐科威臉書 分享 facebook

全球穆斯林人口最多的國家印尼定於17日舉行總統和國會大選，尋求連任的現任總統佐科威（Joko Widodo）14日抵達沙烏地阿拉伯，參加聖地麥加的朝聖儀式，並與沙國國王沙爾曼（Salman bin Abdulaziz Al Saud）會晤。

彭博資訊報導，印尼總統辦公室在聲明中說，佐科威周日在利雅德會見沙爾曼，並計畫拜訪沙國王儲穆罕默德。辦公室表示，佐科威將在第一夫人伊莉雅納（Iriana）陪同下，於當日晚間前往麥加出席副朝覲（Umrah）儀式。

長達六個月的印尼總統競選活動已於13日落幕，預計由1.93億名選民選出總統，並選出約2萬名國會議員和地方議員。佐科威特地在選前三天前往麥加，外界猜測是為了消除他對伊斯蘭教不夠虔誠的疑慮，他在2014年大選前也前往麥加朝聖，最險勝對手。

本屆選舉被外界視為2014年總統選舉2.0角力戰，佐科威和競爭對手、前軍事將領普拉伯沃（Prabowo Subianto），早已在上屆選舉交鋒過。普拉伯沃長期獲許多保守派伊斯蘭團體支持，而佐科威這次也特地選擇伊斯蘭學者理事會主席安明（Ma'ruf Amin）為競選副手，盼鞏固穆斯林選票。