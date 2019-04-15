「會飛的衛星發射台」 全球最大飛機試航成功

2019-04-15 01:31 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 ／綜合外電



機翼長達一百一十七公尺、擁有六具引擎和雙機身的全球最大飛機，十三日在美國加州成功首航。（法新社） 分享 facebook

機翼長達一百一十七公尺的全球最大飛機十三日自美國加州莫哈韋太空港起飛升空，約兩個半小時後降落，成功完成處女航。

這架擁有六具引擎和雙機身的飛機，最高飛到一點七萬英尺（五一八二公尺），時速一百八十九英里（二七四公里）。

飛機設計構想，是在巨大機翼下方與兩個機身中間，最多攜帶搭載衛星的三枚火箭，飛到十公里高空後，點燃火箭將衛星送入軌道，簡單來說就是個巨型飛行發射平台。如果成功的話，成本會比從地面發射火箭送衛星上太空便宜得多。另外，不使用地面火箭發射基地，可避免天候、空中交通和附近海面船舶交通影響衛星發射。

飛機製造商Stratolaunch系統公司的商業模式，是讓送衛星上太空像預訂航班一樣簡單。Stratolaunch是去年十月過世的億萬富翁、已故微軟共同創辦人艾倫二○一一年創立的公司，希望能在衛星發射市場分一杯羹。

艾倫過世後，Stratolaunch放棄開發火箭引擎和系列發射載具的計畫，轉而專注在讓這架巨無霸能飛上天，以及發射Northrop Grumman的火箭Pegasus XL。

Stratolaunch的飛機使用和波音七四七相同類型的引擎，最大起飛重量可達130萬磅（近590噸）。該公司形容這是全球最大飛機，翼展一百一十七公尺幾乎是當前最大民航機空中巴士Ａ三八○的一點五倍。