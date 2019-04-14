生命從何誕生 研究認淺水區較有可能

2019-04-14 18:02 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



以往科學家認為生命是從大海誕生，不過麻省理工學院近日有一篇新研究表示，他們認為10公尺深左右的水塘比較容易聚集生命形成所需的氮化物，不是過往認為比較有可能的深海環境。這也讓科學家對於生命起源有更多的探討與了解。

根據《每日科學網》報導，雖然生命如何形成還沒有定論，不過可以肯定的是，生命起源的過程一定會在水中，由最小的分子（氮、碳等）逐漸結合形成，因為連目前已知最原始的生命都需要水，作為基本新陳代謝反應的重要物質。

過往科學家對於生命起源有兩種看法：有些認為氮氧化物與深海熱泉噴發出的二氧化碳反應，可以反應出生命所需的有機物；另外，也有人認為細胞中的RNA與氮氧化物在淺水區反應導致生命起源，這兩種說法持續爭論。

「如果要進行固氮這種基本生命作用，我想池塘的環境比起深海會更容易起反應。」主導研究的拉詹發現，淺水區比較容易讓生命所需物質氮，以氮氧化物的方式聚集並與其他化學物質反應；在深海地區，氮的反應速度會下降，要起化學反應很難。

研究團隊提到，自然界中的氮大多以氣體方式呈現，淺水區比較容易有高溫反應（如閃電、紫外線）形成的氮氧化物沉積，而且如果在較大的海洋中，氮氧化物的濃度會被稀釋掉，反應就更不容易發生。

「生命不會突然被創造出來，而是科學家透過模擬，持續拼湊未知的拼圖，這次我們也證明淺水區比起深海更容易有化學反應。」團隊也表示，雖然要找到生命起源的真正原因還是很難，不過此研究也提供未來研究者一個新的方向。

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