地中海上漂流10天 64名難民獲4國收留

2019-04-14 17:30 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



難民逃亡路迢迢。一艘德國非政府組織救難船艾蘭‧庫迪3日在利比亞外海營救64名難民，但因為附近的義大利與馬爾他均拒絕收留，這群人便這樣被困在地中海上10天。經協調後，馬爾他政府13日宣布，這些難民將可落腳於德國、法國、葡萄牙及盧森堡。

聯合國的資料指出，難民要進入歐洲實屬不易，希望各國能開放更多合法途徑以利非政府組織進行搜救行動，保障難民人權。

拒收難民之由

據《BBC》報導，原本在船上的兩名難民已因身體狀況不佳被送往馬爾他，再加上上個月利比亞難民在馬爾他領海劫持船隻的事件，讓馬爾他不勝其擾。馬爾他政府表示，身為歐洲最小國，自己無能力繼續承擔這些重大責任。

據《半島電視台》報導，2018年6月義大利民粹主義政府掌權之後便停止收留難民船隻，並要求歐洲諸國一同收留獲救難民。況且對於這次事件，義大利副總理認為既然是德國非政府組織的救援行動，那船隻落腳於德國會更合理。

往歐洲之路艱難

聯合國表示，許多利比亞難民回國後遭受人口販賣、綁架、性侵與虐待。近幾個月許多難民被送回利比亞後拒絕下船，導致地方當局必須使用武力強制他們下船。聯合國也指出，2018年整年間已有2262名難民葬身於地中海上。

聯合國難民署認為，歐洲各國拒收難民，將對非政府組織的搜救行動帶來困難，並呼籲各國停止這樣的行為。難民若能得到更多安全且合法的途徑來到歐洲，除了讓非政府組織好做事之外，也能避免難民受從事人口販賣與走私的不道義之人控制。

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