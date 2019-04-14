向海漂塑膠宣戰 科學家用衛星監控

2019-04-14 17:21 台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導



科學家有望透過衛星監控海漂塑膠垃圾！英國普利茅斯海洋實驗室教授碧爾曼發現，塑膠對光的反射與其他海上漂浮物有所不同，透過歐盟「哨兵衛星」的衛星圖像，她得以利用這一特性監控海上的塑膠分佈。碧爾曼希望透過開發自動化的數據搜集程式，能在未來讓衛星自動辨認與追蹤海漂塑膠。

飄物不會吸紅外光

根據《英國廣播公司》報導，儘管衛星能大範圍監控地表的變化，要令其追蹤海漂塑膠卻有難度。由於多數的海漂塑膠是物件如塑膠袋、寶特瓶等，面積遠小於衛星的最大解析度，在實務上不可能從衛星圖中辨識出單一塑膠物件。

但碧爾曼教授表示，他們還是可以偵測到海漂塑膠的集合。為了達到這個目標，該團隊選擇了歐盟的哨兵衛星2號進行實驗。他們的研究發現，時常與海漂塑膠垃圾一起入海並在海面漂浮的還有植物殘骸，科學家只要能區分兩者差別，就能成功偵測到塑膠。

科學家首先發現，海水會吸收近紅外光，但海面漂浮物並不會。而在近紅外光譜中，植物殘骸會吸收當中的紅色波段，塑膠則比較不會吸收，科學家因而能藉此先鎖定有漂浮物的區域，再從中分離出塑膠。

哨兵2號監控污染

《歐洲太空總署》指出，哨兵2號是由兩顆姐妹衛星所組成，是歐盟「哥白尼計劃」的其中一環。在平時，哨兵2號負責監控地表的陸地、大島嶼和近海水域，且每5天就能完成全地表的繪製。

目前哨兵2號能監控地表的環境變化、追蹤湖泊或沿岸水域的污染情形，甚至能追蹤火山或洪荒爆發。碧爾曼教授的計畫就是利用哨兵2號能監控沿岸水域的特性進行，因為大多數的海漂塑膠都是由河流入海。

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