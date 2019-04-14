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韓冰登上時尚雜誌 王世堅羞回：和我女兒一樣漂亮

最可愛的手提行李！會給飛機上乘客送飛吻

2019-04-14 15:47香港01 記者吳嘉善／報導

女嬰給機上乘客送飛吻。 圖／摘自影片
女嬰給機上乘客送飛吻。 圖／摘自影片
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美國一名媽媽帶着19個月大的女兒從德州奧斯汀（Austin）飛往內華達州里諾（Reno），中途在拉斯維加斯轉機。她舟車勞頓了一整天，非常疲累，西南航空公司（Southwest Airlines）一名空中服務員見狀伸出援手代為哄女嬰，她一手抱着嬰兒，一手關上機艙行李架準備起飛，讓疲累的媽媽非常感激，女嬰也十分「識相」，不停向同機乘客揮手和送上飛吻！

「這位媽媽，我幫你照顧她」

住在內華達州的小學教師布盧姆（Savannah Blum）趁放春假，帶著19個月大的女兒到德州與家人相聚，周日（7日）從拉斯維加斯坐飛機回家，在機上遇到空中服務員潔西卡（Jessica）。當時潔西卡向布盧姆表示可代為照顧一下女嬰，她說：「寶寶，過來！這位媽媽，我幫你照顧她，你坐下休息吧。」然後潔西卡一手抱着女嬰，一手關上行李架準備起飛。

潔西卡照顧嬰兒的手法純熟，女嬰看來很放鬆，還不停向四周乘客揮手和送上飛吻，逗得眾人很開心。布盧姆拍下片段發放到Facebook，網民紛紛留言大讚女嬰很可愛，「太可愛了！我認為她正為選美比賽練習」、「空中服務員太好了……媽媽有時也需要休息」、「我也在這班機上……我問空中服務員，寶寶是哪裏來的，她答道『很可愛的手提行李吧？讓我要飛14小時的一天變美好了』」

空服員抱著女嬰。 圖／摘自影片
空服員抱著女嬰。 圖／摘自影片
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文章授權轉載自《香港01》

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