日本出現新租房模式 每年13萬元可隨時隨地「任意住」
日本出現租房新模式，當地媒體周五（12日）報道，有一些公司開始推出「任意住」的全新租房計劃，讓顧客每年或每月支付一定金額，便可以到公司在全國各地的不同單位居住。
日經新聞報道，當地初創企業ADDress自4月起推出此服務，以會員制收費。年會員收費48萬日圓（約13.3萬台幣），平均每月4萬日圓（約1.1萬元台幣）。單個月會員則是5萬日圓（約1.4萬元台幣）。該公司在全國11個地區提供服務，包括東京、德島、福井等都有。
該公司會改造閒置的空屋和別墅，為會員提供單個房間，有提供合租形式的Share House等，共享客廳和廚房。ADDress社長佐別當隆志表示，由於價錢和普通住宅的租金相差不大，相信更多人會選擇使用這種服務。
可到台灣、希臘入住
另一公司KabuK Style，也自4月起推出名為「HafH」的類似服務。HafH不僅在日本地區推行，遠至台灣和希臘等海外7個地點，也有旅館或青年旅社可供客人「落腳」。若然每日都要入住，價錢為每月8.2萬日圓（約2.3萬元台幣），該公司又提供1個月僅住數日的套餐，價錢由1.6萬日圓（約4500元台幣）起。
以下為「HafH」在Instagram介紹在日本長崎市的住宿服務：
在 Instagram 查看這則貼文
敷金、礼金、保証金を始め、光熱費、Wi-Fi、家具、オールインワンで、1ヶ月から住める #シェアハウス #HafH #ハフ が #長崎 に1号店をオープン✨ しかも、今後増えていく全世界の #ゲストハウス や #シェアハウス にも泊まれる！ 1つの家賃で福岡にも、大阪にも泊まれるから、#多拠点居住 #無拠点居住 体験を始めるのにぴったり。 🏠 住まいも、#サブスク #シェア する時代へ。#世界を旅して働こう。 . . ●¥82,000/month ●3月までは1泊からのおためしでどうぞ！ Ask us in details! . New #coliving place in #Nagasaki is now open for the world ! Utilities, wifi, deposits, furnitures , your new friends and communities are all in , then we serve the easiest way to start to live in #Japan from 1 month contract!🇯🇵 Additionally, you can book other beds of our #HafH network for free, so that you can travel more all around the world! Now 1night stay trial is available on #airbnb #expedia and #bookingcom !:) . #liveanywhere #workanywhere #travelmore ! #liveinjapan #stayinjapan #workinjapan #traveljapan #colivingspace #immigrants #exchangestudent #students #injapan #外国人留学生 #homeawayfromhome
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
留言