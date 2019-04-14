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日本出現新租房模式 每年13萬元可隨時隨地「任意住」

2019-04-14 14:08香港01 記者洪怡霖／報導

租房新模式。 圖／摘自(@hafh_theworld)
租房新模式。 圖／摘自(@hafh_theworld)
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日本出現租房新模式，當地媒體周五（12日）報道，有一些公司開始推出「任意住」的全新租房計劃，讓顧客每年或每月支付一定金額，便可以到公司在全國各地的不同單位居住。

日經新聞報道，當地初創企業ADDress自4月起推出此服務，以會員制收費。年會員收費48萬日圓（約13.3萬台幣），平均每月4萬日圓（約1.1萬元台幣）。單個月會員則是5萬日圓（約1.4萬元台幣）。該公司在全國11個地區提供服務，包括東京、德島、福井等都有。

該公司會改造閒置的空屋和別墅，為會員提供單個房間，有提供合租形式的Share House等，共享客廳和廚房。ADDress社長佐別當隆志表示，由於價錢和普通住宅的租金相差不大，相信更多人會選擇使用這種服務。

可到台灣、希臘入住

另一公司KabuK Style，也自4月起推出名為「HafH」的類似服務。HafH不僅在日本地區推行，遠至台灣和希臘等海外7個地點，也有旅館或青年旅社可供客人「落腳」。若然每日都要入住，價錢為每月8.2萬日圓（約2.3萬元台幣），該公司又提供1個月僅住數日的套餐，價錢由1.6萬日圓（約4500元台幣）起。

以下為「HafH」在Instagram介紹在日本長崎市的住宿服務：

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HafH（@hafh_theworld）分享的貼文 於 張貼

延伸閱讀：

日本富士山頂原是私人土地　政府每年要交巨額租金

日本推廣「吉屋」免費住　改善社區衛生與治安

文章授權轉載自《香港01》

租屋

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