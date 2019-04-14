你在哪、吃什麼…谷歌手機資料庫成了數位法網

2019-04-14 13:14 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合13日電



谷歌追蹤電話資料為警方提供數位法網。 美聯社 分享 facebook 谷歌龐大的手機資料庫己成為警方辦案利器，司法機構用搜索令調取這些追蹤手機用戶所在的資料，藉此布設數位法網。

紐約時報報導，在科技公司上天下海的蒐集資料的時代，你什麼時候在哪裡、有哪些朋友、看什麼書報、吃什麼食物等私人資料，都可能被用於各種意想不到的地方。

隨著消費者、決策人員和管制機構愈來愈關切其中涉及的隱私問題，科技公司蒐集資料的做法也受到更嚴密檢視。

過去六個月藉著追蹤電話辦案的事例激增，可是這種技術可協助破案，卻也可能殃及無辜。

科技公司多年來一直在因應要求它提供特定用戶資料的法庭命令，新搜索令更進一步，企圖在缺乏其他線索的情況下清查可能的嫌犯和證人。一紙搜索令經常獲得幾十個或幾百個裝置的資料，而這些要求導致多少人被捕或被定罪不得而知。

谷歌員工說，聯邦探員2016年首次使用這種方法，去年在北卡羅來納州首次被公開，現在谷歌一星期接到多達180項這種要求。

谷歌員工所謂的「感應器金庫」 (Sensorvault)，保存世界各地至少幾億個裝置的詳細所在紀錄，而且從將近10年前就開始蒐集。

谷歌會根據搜索令指出的特定地區和時間範圍，從資料庫調出有關裝置的資料，加上匿名編號。調查人員根據個別裝置的所在和活動型態，判斷是否可能與罪案有關。一旦找出可能屬於嫌犯或證人的裝置，谷歌才提供用戶的姓名和其他資料。

紐時的報導指出，調查人員表示除了谷歌之外，他們沒有向其他公司發出這種搜索令。蘋果電腦則宣稱它沒有能力從事這種搜尋。

谷歌通常不會立刻提供索取的資料。負責團隊窮於應付各方要求，因此可能過幾個星期或幾個月才回應。儘管如此，調查人員表示這些資料很精確，而且即使當事人沒有打電話或使用軟體，仍可繼續蒐集手機所在資料。