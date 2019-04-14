現代諾亞 用鏡頭打造「動物方舟」

2019-04-14 11:29 世界日報 記者陳曼玲╱明尼蘇達州報導



攝影師約珥‧薩多(Joel Sartore)。 記者黃惠玲／攝影 分享 facebook

人生如果只選擇一件事做到最好，那麼你的選擇會是什麼呢？擔任國家地理雜誌攝影師超過27年的約珥‧薩多(Joel Sartore)，選擇以照片打造動物方舟(Building the photo ark)。

方舟的意義，起源於聖經裡創世紀中提到大洪水毀滅地球前，上帝要諾亞造一艘大船，把各種動物帶到船上延續生命，NBC夜間新聞(NBC nightly news)稱大半輩子投入動物攝影的薩多是「現代諾亞」(A modern-day Noah)。

薩多所拍攝的動物，用「非常簡單的肖像攝影光線，表現動物的美與顏色；用單純的黑或白色背景，聚焦在單一動物上，讓人可以直視動物的眼睛」。

薩多從小受父母影響，喜愛大自然，更熱愛攝影，他多年來擔任自由攝影記者，後來受國家地理雜誌委託，到世界各地拍照，他除了採訪大型園遊會活動(state fair)，還負責拍攝到各國食物等內容，此外，他更經常在叢林野外，不畏天候與蟲咬，日夜守候捕捉大自然及動物生態的精彩瞬間。

13年前，薩多的妻子被診斷出罹患乳癌。在妻子進行化療期間，薩多才開始學習扶養孩子，在此之前，他總是忙著追逐下一個攝影題材，但他如旋轉陀螺的人生就在妻子生病時剎那間暫時靜止。

薩多說，當時他40多歲，因為妻子的病也開始思想人生下半場的意義，「我想用攝影專業對世界有所貢獻」，「動物照片方舟」計畫也在這時逐漸成形，薩多說，他的座右銘是「一生只要選擇做對一件事，並專心去做」。

國家地理雜誌2017年的報導，地球上有一半的物種會在2100年以前絕跡，薩多希望用攝影，至少記錄1萬2000種保存在動物園或水族館裡的生物。

目前薩多已經在世界各地拍攝了9000種物種，他打算再花10到15年完成方舟計畫。

此外，他也與電視節目RARE合作，記錄地球上瀕臨絕種的生物，薩多認為「人類以為毀滅一個又一個的物種和生態，不會影響自己，然而這想法非常愚蠢」，他很希望藉著「記錄人類毀滅的物種，改變人的想法與行為來拯救動物」。

薩多說只要他還能走路、說話，他就會一直「拍」下去，薩多經常造訪明州的明尼蘇達動物園(Minnesota Zoo)、柯莫動物園(Como Zoo)、野生動物復育中心(Wildlife rehabilitation center )，他說在各地的動物園或保育中心看到志同道合的保育動物者，最能啟發和鼓勵自己。