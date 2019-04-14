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全球最大飛機首度試飛 有望協助火箭發射

2019-04-14 10:59中央社 華盛頓13日綜合外電報導

航太公司平流層發射系統（Stratolaunch Systems Corp）研發的全球最大飛機，今早在美國加州首次試飛。這架飛機翼展比美式足球場還長、有雙機身及6具波音747發動機。

法新社和路透社報導，這架白色、名為Roc的飛機，今天美西時間上午7時前不久在莫哈維沙漠（MojaveDesert）上空首次試飛，翱翔2個多小時後安全返回莫哈維太空站（Mojave Air and Space Port），贏得現場數百人的歡呼。

平流層發射系統執行長佛洛伊德（Jean Floyd）說：「真是趟神奇的首航。」他在官網發布的聲明說：「今天的飛行推動我們在提供彈性替代方案，取代傳統地面發射系統的任務。」

這架新飛機設計用來將火箭攜進並投入太空，火箭接著會發動部署人造衛星。比起垂直升空的火箭，這種只需要一條很長跑道協助起飛的飛機，理論上讓部署人造衛星更具彈性。

這家公司表示，他們的目標是讓發射衛星上太空「如訂飛機票一樣輕鬆簡單」。

這款飛機由工程設計商縮尺複合材料公司（ScaledComposites）打造，飛機翼展達117公尺，機身長72.5公尺。相較之下，空中巴士A380翼展略低於80公尺。

這架飛機今天最高飛行時速達304公里，飛行高度達5182公尺。今天試飛之前，只進行過地面測試。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，試飛飛行員湯瑪斯（Evan Thomas）表示：「整體而言棒極了，老實說，首航表現比我期待還好，特別是對一架這麼複雜且獨特的飛機。」

平流層發射系統是由微軟公司（Microsoft）已故共同創辦人艾倫（Paul Allen）出資，欲一腳踏入發射小型人造衛星的市場。艾倫去年10月因非何杰金氏淋巴瘤相關併發症逝世，享壽65歲，讓公司未來陷入不確定性。

佛洛伊德說：「我多年來腦袋一直想像今天這一刻，但我從沒料到艾倫不會在我們身邊。」他說，隨著飛機起飛，他向艾倫低聲說了「謝謝」。

由於把人造衛星送上地球軌道的需求將於未來幾年逐漸攀升，平流層發射系統、馬斯克（Elon Musk）的美國太空探索科技公司（SpaceX）和波音與洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）合夥的聯合發射同盟（ULA）都在搶這一市場大餅。

平流層發射系統先前表示，他們計劃最快明年嘗試從Roc發射首批火箭。

太空火箭波音

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