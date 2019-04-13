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逛日本便利店留意「3個細節」 女性雜誌多＝區內較安全

2019-04-13 20:22香港01 記者洪怡霖／報導

不少人到日本旅遊時，便利店是必到之處，除了喜歡入內購買食物、還可以坐下來歇一歇。...
不少人到日本旅遊時，便利店是必到之處，除了喜歡入內購買食物、還可以坐下來歇一歇。 法新社
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不少人到日本旅遊時，便利店是必到之處。旅客除了喜歡入內購買食物、還可以坐下來歇一歇，還可借用洗手間。然而日本便利店的「功能」還不只於此，倘若您下次意店內貨品組合以及店方如何應對內急的消費者，還可以看出附近區域是否治安不靖。

女性雜誌愈多治安愈好

日本便利店通常會在書架上放置5類讀物，包括女性雜誌、漫畫、八卦雜誌、商業雜誌及成人雜誌等，各佔20%左右。有日本網友分享，若架上電視雜誌較多，代表附近年長居民較多，如較多經濟類雜誌，反映附近居住的人多為上班族。

便利店會跟據消費者調整其銷售的書籍種類，因此人們可觀察店內書架，從而推測該區人口、年齡和性別分布。東京放送公司（TBS）2017年曾對此進行研究，提及文京區87家便利店中63間銷售女性雜誌比例逾兩成。參照東京都警視廳2015年對各區罪案率的調查，犯罪率最低的是大田區，緊隨其後的文京區（不到1%），其他地區罪案率均超過2%。

由此可見，若女性雜誌擺放數量比例愈高，證明該區女性較多，治安也普遍較好。

會否容許店內「打書釘」

日本許多便利店在一般情況下都默許消費者在店內「打書釘」，藉此增加人流，讓店內看上去較為「有人氣」。這樣消費者逛起來也更安心。但部分便利店卻將書刊放在透明封套內，並掛出「禁止閱覽」的告示。

店方此舉除不欲書籍被弄污或受損，更大可能是為了防止竊盜。因為小偷或會利用站在書刊架前閱讀的顧客作掩護，然後順手牽羊。

是否容許顧客借用廁所

一些便利店會有廁所可提供顧客借用，人們可通過有關使用廁所告示，得知附近安全情況。店內常見有「請自由使用」、「要使用廁所時請告知工作人員」和「禁止使用」3種告示。

「請自由使用」，即是店方至今沒發生什麼問題，可說是位於治安相對較好的地區。「要使用廁所時請告知工作人員」，代表該店或過去曾發生某些問題，附近治安較為一般。「禁止使用」或「無法外借」，則反映這間店曾發生過什麼事，所以不願借出廁所，便利店所在區域的治安就可能較差。

雖不能以上述3項指標就一口斷定某個地區的安全情況，但對於出遊在外的人來說，也不失為了解當地治安的一種方法。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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