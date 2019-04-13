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每年櫻花樹下替愛女拍照 日攝影師：照片是家庭寶物

2019-04-13 18:00香港01 記者楊羨庭／報導

日本攝影師向井智一每年都為可愛的女兒拍攝櫻花樹下的照片，一拍就已4年。（Twit...
日本攝影師向井智一每年都為可愛的女兒拍攝櫻花樹下的照片，一拍就已4年。（Twitter「tomokazu_mukai」授權圖片）
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還記得櫻花正開……櫻花季是日本一年一度的盛事，無論國民或遊客都會不斷在「櫻花樹下」留影。一位日本攝影師爸爸每年都為可愛的女兒拍攝櫻花樹下的照片，一拍就已4年，他近日在Twitter分享系列作品，只見女兒由呱呱叫的手抱嬰孩，一年一年地長大，成為一臉童真的女孩，但還是一樣在漫天櫻花下被雙手抱起，場面溫馨，照片美得吸引逾3萬多網民讚好。

來自大阪奈良的向井智一上周在Twitter分享了4年來女兒的櫻花樹下照片，他指在女兒一歲之前，已決定每年都在櫻花季為女兒拍攝一樣的照片，認為無論有多忙碌，都要堅持下去，「努力會得到回報，這些照片就是家庭財富」。他在留言欄又貼上女兒的成長紀錄照片，「這些畫面對人的重要性遠超出想像，我很高興看到它」。

向井智一接受《香港01》訪問表示，6年前開始接觸攝影，太太就是他鏡頭下的模特兒，但當女兒出世後，這位前世情人成為他最多照片的主角。他表示，很希望可以繼續拍下去，「只要女兒不嫌棄，我會一直拍攝她」。

除了不時在自己Twitter分享家人的生活照，向井特別為女兒開設一個instagram帳戶「sakura_kids」，希望跟大眾分享父女間的溫馨場面。

延伸閱讀：

日本攝影師爸爸將女兒拍成「宮崎駿」動畫風　IG靚相引網民狂讚好

【多圖！平成最後櫻花】日本福岡現絕色美景　粉色花海超夢幻！

文章授權轉載自《香港01》

櫻花季攝影香港模特兒大阪

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