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性侵未成年少女 布碌崙華男115罪名起訴

2019-04-13 12:13世界日報 記者顏潔恩／紐約報導

布碌崙(布魯克林)一名華裔男子許艾力克(Eric, Xu，音譯)涉嫌多年性侵一名未成年少女，並有多次猥褻行為；市警獲報後介入調查，從嫌犯電腦中搜出他性侵受害者時拍下的影片、還要求受害者傳送自慰影片等，又意外發現嫌犯存有性虐兒童的照片和視頻；許艾力克12日被檢方以115項罪名起訴，最高罪名是利用未成年拍攝色情短片(Use of a child in a sexual performance)，罪成將面臨15年監禁。

根據法律文件顯示，24歲的許艾力克從2017年10月5日至2018年12月5日間，在多個場所性侵一名未成年少女，兩人至少發生過六次性行為，該名受害者首次案發時僅13歲；許艾力克除了性侵受害者外，還多次強迫對方和他互相口交。

受害者親人近日發現後報警，市警於8日逮捕許艾力克，並獲得他的同意檢查筆記電腦和電話；警探隨後在許艾力克的電腦中搜索出許多不當影片，更發現嫌犯在2018年3月22日性侵受害者時，拍下整個性愛過程。

許艾力克向查案警探承認，自己在今年1月28日時要求受害者拍攝自慰的影片傳送給他，警探隨後在手機中找到這段對話，也在電腦中發現兩名受害者脫掉衣服的自慰猥褻影片。

不僅如此，警探還在電腦中發現許艾力克擁有上百個性虐兒童的照片和視頻，包括成人男子性侵一歲女嬰和六歲女童、猥褻四歲女童等影片等。

許艾力克12日在布碌崙刑事法庭過堂，被檢方控以115項罪名，包括多項持有兒童色情影片、強暴未成年、性行為不檢、性犯罪強暴、以及利用未成年拍攝色情短片重罪等；法官將嫌犯的保釋金定在7萬5000元或15萬元資產抵押，並為受害者申請人身保護令。

嫌犯代表律師Garo Kapikian表示，許艾力克與受害者是情人關係(Romantic Relation)，兩人在網路上相識後交往，還到論及婚嫁的地步；他說，嫌犯思想很不成熟，年幼時便沒有父親，一路由母親帶大，目前還在報考GED高中考試。

性侵猥褻性行為

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