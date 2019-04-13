明州豪宅雙屍案 疑富豪槍殺妻子後自戕

明尼蘇達州億萬富翁賈克伯斯(Irwin Jacobs，77歲)，10日遭發現與妻子亞歷山卓拉(Alexandra Jacobs，77歲)陳屍於其居住的超級豪宅內，根據賈克伯斯好友指出，這起雙屍命案，是賈克伯斯先開槍打死結褵57年的妻子亞歷山卓拉後飲彈自盡。

這處座落於明州明尼唐卡湖(Lake Minnetonka)邊的住宅，占地達32畝，當地歐羅諾警局(Orono Police Department)警長法泥歐克(Correy Farniok)說，警察在10日上午8時30分左右接到報案後趕到現場，在屋內床上發現了兩具屍體，旁邊有一把手槍。

賈克伯斯是一位著名的投資者，也是明州美式足球隊「維京人」的前合夥人，他的公司主要業務是把瀕臨經營危機的公司重新整理，然後通過短期股票交易而從中獲取鉅額利益；亞歷山卓拉則是一名畫家，兩人育有五名子女。

熱心公益的他，1991年擔任特殊奧運(Special Olympics)主席時曾慨捐800萬元。

賈克伯斯多年好友馬熙森(Dennis Mathisen)告訴明州星壇報，在命案發生前三天，他才與賈通過電話，「當時他聽起來很樂觀」，沒想到會發生憾事。

不過，根據指出，亞歷山卓拉因為出現失智症徵兆，去年開始幾乎都坐輪椅，賈克伯斯則對妻子的情況感到沮喪。

發生這齣悲劇的豪宅，由賈克伯斯夫婦持有長達42年，其中主建物寬1萬3000平方呎，另外一棟專門給客人使用的住屋，也有3500平方呎，該住宅曾在2014年以2200萬的價格上市，但還未賣出就已從市場撤下。

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