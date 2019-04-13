影／白目男伸手摸獅 手臂差點被扯掉、性命垂危

2019-04-13 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 梁采蘩 ╱即時報導



一對觀光客夫妻造訪南非野生動物園區，丈夫竟白目將手伸進柵欄內撫摸獅子，沒想到下一秒手臂就被一頭母獅咬住，差點被扯掉，如今他人還在當地醫院，因陷入感染性休克（septic shock）有生命危險。每日郵報/Jamie Pyatt 分享 facebook

一對觀光客夫妻造訪南非野生動物園區，丈夫竟白目將手伸進柵欄內撫摸獅子，沒想到下一秒手臂就被一頭母獅咬住，差點被扯掉，如今他人還在當地醫院，因陷入感染性休克（septic shock）而有生命危險。

《每日郵報》報導，這對夫妻來自南非自由邦省（Free State Province）的維吉尼亞鎮，為紀念結婚10周年而造訪提克威河度假小屋（Tikwe River Lodge），在導覽帶領下參觀獅子園區。

當時在妻子拍攝下，55歲的諾特傑（Pieter Nortje）大膽將手伸進柵欄，影片可見一頭公獅溫馴的讓他撫摸，諾特傑還跟妻子開玩笑說「如果你咬我，我就咬回去。」之後他顯然還沒摸過癮，看到後面另一頭母獅接近，還說「寶貝過來，讓老爹摸摸。」

但母獅接近後大口一張，咬住諾特傑右臂，伸爪猛力拉扯想把他拖進園區，人獅生死拔河持續足足有5秒，直到諾特傑妻子及旁人發出驚呼讓母獅分心，諾特傑才得以死命掙脫。南非當地媒體《Netwerk24》報導，諾特傑事後被送醫，因獅咬傷口陷入感染性休克，這種症狀的致死率介於25%到50%。

提克威河度假小屋事後否認疏失，表示「到處都有警示標語」，「諾特傑將手穿過電網摸獅子才會被咬」。1名狩獵專家看過影片後表示，諾特傑算是「運氣好」，「那頭母獅可能當下不餓，或者不習慣獵殺活獵物」。專家解釋，獅子是集體狩獵動物，如果當時有別的獅子加入，不管有沒有那道柵欄，諾特傑可能都會命喪獅口。