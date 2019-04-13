親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
貿易戰風雲再起
英脫歐大限延後
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

「因為窩囊太久」李艷秋貼文海外瘋韓國瑜大勝馬英九

柯P開微博能撐多久？這些已消滅的藍綠政客微博帳號

影／白目男伸手摸獅 手臂差點被扯掉、性命垂危

2019-04-13 10:54聯合報 記者梁采蘩╱即時報導

一對觀光客夫妻造訪南非野生動物園區，丈夫竟白目將手伸進柵欄內撫摸獅子，沒想到下一...
一對觀光客夫妻造訪南非野生動物園區，丈夫竟白目將手伸進柵欄內撫摸獅子，沒想到下一秒手臂就被一頭母獅咬住，差點被扯掉，如今他人還在當地醫院，因陷入感染性休克（septic shock）有生命危險。每日郵報/Jamie Pyatt
分享

一對觀光客夫妻造訪南非野生動物園區，丈夫竟白目將手伸進柵欄內撫摸獅子，沒想到下一秒手臂就被一頭母獅咬住，差點被扯掉，如今他人還在當地醫院，因陷入感染性休克（septic shock）而有生命危險。

每日郵報》報導，這對夫妻來自南非自由邦省（Free State Province）的維吉尼亞鎮，為紀念結婚10周年而造訪提克威河度假小屋（Tikwe River Lodge），在導覽帶領下參觀獅子園區。

當時在妻子拍攝下，55歲的諾特傑（Pieter Nortje）大膽將手伸進柵欄，影片可見一頭公獅溫馴的讓他撫摸，諾特傑還跟妻子開玩笑說「如果你咬我，我就咬回去。」之後他顯然還沒摸過癮，看到後面另一頭母獅接近，還說「寶貝過來，讓老爹摸摸。」

但母獅接近後大口一張，咬住諾特傑右臂，伸爪猛力拉扯想把他拖進園區，人獅生死拔河持續足足有5秒，直到諾特傑妻子及旁人發出驚呼讓母獅分心，諾特傑才得以死命掙脫。南非當地媒體《Netwerk24》報導，諾特傑事後被送醫，因獅咬傷口陷入感染性休克，這種症狀的致死率介於25%到50%。

提克威河度假小屋事後否認疏失，表示「到處都有警示標語」，「諾特傑將手穿過電網摸獅子才會被咬」。1名狩獵專家看過影片後表示，諾特傑算是「運氣好」，「那頭母獅可能當下不餓，或者不習慣獵殺活獵物」。專家解釋，獅子是集體狩獵動物，如果當時有別的獅子加入，不管有沒有那道柵欄，諾特傑可能都會命喪獅口。

南非夫妻

相關新聞

丈夫失聯3日…妻開門驚見這畫面 聞味道發現是他

2019-04-13 10:51

伊朗大淹水：「美帝經濟制裁」下的洪災悲劇？

2019-04-13 09:53

員工抱怨性騷擾和歧視 優秀主管這樣回⋯⋯

2019-04-13 10:28

報案5次被指浪費警力兼罰款 英女慘遭割喉亡

2019-04-13 09:27

名為變態的神父：日本天主教啟動「性侵總調查」

2019-04-12 21:00

贏2.7億勁球 90歲老嫗告兒子理財不當

2019-04-12 18:50

區塊鏈不安全？機場安檢是求心安？ 傳奇密碼學大師專訪：別輕信物聯網

2019-04-12 16:11

多少錢能讓你出賣朋友？研究：男性金額高於女性

2019-04-12 15:01

尼泊爾自行測量珠穆朗瑪峰高度 預計2020公布結果

2019-04-12 14:35

太空站待340天 身體部分後遺症好不了

2019-04-12 13:35

你的自拍會害死袋鼠 人類食物可能是袋鼠毒藥

2019-04-12 12:45

太空人身體變化 返地球後有一小部分無法復原！

2019-04-12 08:57
看更多

熱門文章

為減輕母親負擔！女大生16萬喊價初夜 竟有60人競標

2019-04-12 18:36

丈夫失聯3日…妻開門驚見這畫面 聞味道發現是他

2019-04-13 10:51

分析師：蘋果出現7警訊 長期投資人要當心了

2019-04-12 22:45

英國「最恐怖火車」飽覽海峽美景 忘記關窗恐淹死？

2019-04-12 20:09

印尼東部外海6.8淺層地震 當局發布海嘯警報

2019-04-12 22:19

影／亞馬遜證實！Alexa錄下用戶聲音 有人專門監聽

2019-04-12 17:58

報復川普！傳歐盟擬好對美200億歐元產品關稅清單　

2019-04-12 23:27

獨裁者掰掰！中東北非強人接連垮 下一個難道是…

2019-04-13 10:00

「廁所遭人入侵！」警攜槍帶警犬救援 結果笑翻眾人

2019-04-12 13:42

影／踢走30年總統 迎來新獨裁者...蘇丹人由喜轉怒

2019-04-12 13:24

「湖中女神」每天泡湖水12小時 全是為了治病

2019-04-12 15:58

美宣布加速部署5G計畫 川普：5G競賽美國一定要贏

2019-04-13 09:06

你的自拍會害死袋鼠 人類食物可能是袋鼠毒藥

2019-04-12 12:45

JDI正式宣布接受宸鴻、富邦等台陸聯盟注資800億日圓

2019-04-12 16:34

贏2.7億勁球 90歲老嫗告兒子理財不當

2019-04-12 18:50

影／網友驚呆！女童幫4.5公尺巨蟒擦藥 爸爸：不擔心

2019-04-12 16:50

為促進南蘇丹和平 教宗跪地親吻政治領袖鞋子

2019-04-12 18:42

華為訂單抵銷蘋果iPhone疲軟 我電子業吃大補丸

2019-04-12 22:42

新聞眼／南韓勝利的果實 台灣吃得到嗎？

2019-04-12 23:43

報案5次被指浪費警力兼罰款 英女慘遭割喉亡

2019-04-13 09:27

多少錢能讓你出賣朋友？研究：男性金額高於女性

2019-04-12 15:01

影／曾誇維基解密是寶藏 川普現改口裝傻被打臉

2019-04-12 13:20

男子遭牧羊犬咬傷生殖器 飼主卻辯稱：我家狗很乖！

2019-04-12 20:22

北京減價1600億 馬來西亞東岸鐵路計畫復活

2019-04-12 23:50

維基解密亞桑傑被捕 網友更關心：他的貓去哪了？

2019-04-12 21:59

WTO終審大逆轉 南韓核食訴訟 日本敗訴

2019-04-12 23:43

體內器官全錯位 她卻能活到99歲

2019-04-12 17:34

失事F-35A戰機曾2度故障迫降 美日將聯手調查

2019-04-12 13:00

他去年薪資僅8.1萬 但還是世界首富

2019-04-12 18:58

太空站待340天 身體部分後遺症好不了

2019-04-12 13:35

特斯拉平價車 更難買了

2019-04-12 23:31

川普推文慶祝：55%民調支持 福斯認錯：是反對啦

2019-04-12 17:59

浴室傳怪聲報案 警攻堅破門才知鬧烏龍

2019-04-12 13:11

川普法官姊姊閃電退休 疑逃避家族稅務詐欺調查

2019-04-12 17:42

員工抱怨性騷擾和歧視 優秀主管這樣回⋯⋯

2019-04-13 10:28

英國雇主對外語人力的需求增加 尤其是這個亞洲語言

2019-04-12 16:55

安倍將派特使帶親筆信訪中 拜會習近平

2019-04-12 22:11

退休金探長：體弱得無法工作卻窮得無法退休將成新常態

2019-04-12 17:04

特斯拉漲價？ 3.5萬入門款Model 3走入歷史

2019-04-12 12:23

影／白目男伸手摸獅 手臂差點被扯掉、性命垂危

2019-04-13 10:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top