報案5次被指浪費警力兼罰款 英女慘遭割喉亡

2019-04-13 09:27 香港01 記者／李福源



格賴斯出事前被前男友莱恩跟蹤和騷擾多個月。圖／香港01提供 分享 facebook

英國薩塞克斯（Sussex）19歲少女格賴斯（Shana Grice），2016年被前男友莱恩（Michael Lane）殺害，她生前曾在6個月內5度報警，然而全都不獲受理會，甚至被認為是報假案及浪費警力而遭罰款90鎊（約新台幣3千6百元）；當年涉事的多名警員如今要接受紀律聆訊，面臨紀律處分。

被認定沒如實說出曾是情侶

格賴斯出事前被前男友莱恩跟蹤和騷擾多個月，他曾經在格賴斯的車子上放跟踪器，偷取她家的門匙及經常在她家附近遊蕩；格賴斯忍無可忍之下數度報警，不過莱恩向警方展示格賴斯對他說「想和他在一起」的訊息，警方因此認為格賴斯沒有如實說出二人曾是情侶關係，浪費警力，於是處以90鎊（約新台幣3千6百元）罰款。

事後莱恩未放過格賴斯，用刀割破她的喉嚨，並燒毀其位於薩塞克斯東部波茨萊德（Portslade）的房子，試圖毀屍滅跡，但最終仍然被捕。2017年3月，法官格林（Nicholas Green）判莱恩終身監禁，至少服刑25年，並在庭上批評警方的行為袒護跟蹤狂，貿然作出判斷，且對格賴斯有成見。

鼓勵有類似遭遇者放心報警

事後共有14名警員要接受警方監察獨立辦公室（Independent Office of Police Conduct，IOPC）調查，其中兩人將面臨紀律處分，今年5月7日及10日會舉行公開聽證會；另有6人會被送去接受管理培訓，餘下5人暫未有安排。

助理警察局長（Assistant Chief Constable）梅爾（Nick May）稱：「我們對格賴斯的死感到非常惋惜，日後我們一定會不斷改善對非法跟蹤騷擾的了解和反應，當年的副警察局長已探訪過格賴斯的家人向其致歉，同時採取了他們的建議，全面反思如何處理跟蹤和騷擾案件，大大改善我們對受害人的支援」。

梅爾鼓勵遭跟蹤和騷擾的受害人要報警，「他們已經接受過更佳的訓練，會認真對待所有個案，且絕對明白如果我們反應不當的後果。」

警方認為格賴斯沒有如實說出二人曾是情侶關係浪費警力。圖／香港01提供 分享 facebook

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