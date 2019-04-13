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首度曝光黑洞取名Powehi 喻其無窮可能

2019-04-13 01:48中央社 新加坡12日綜合外電報導

史上首張黑洞照片10日問世，引發全球關注。被拍攝的黑洞還有個夏威夷語名字：Powehi，意指「無窮創造的深美源頭」。

為黑洞取名的是夏威夷大學希洛分校（Universityof Hawaii at Hilo）的木村（Larry Kimura）教授，他是國際知名的夏威夷語專家。

根據夏威夷大學通訊（University of HawaiiNews）的說明，Powehi一詞指的是「無窮創造的深美源頭」（embellished dark source of unendingcreation）。這個名字取自18世紀描述夏威夷宇宙創生歷程的頌歌Kumulipo。

在夏威夷語中，po指的是「無窮創造的深邃黑暗源頭」，這個概念在Kumulipo頌歌中被多次強調；而wehi或者wehiwehi指的是「被裝飾、榮耀的」，在頌歌中被用以形容po。

木村說：「有幸為史上第一個黑洞存在的科學證據以夏威夷語命名，對我而言意義重大。」

日前公布的黑洞照片是「事件視界望遠鏡（EHT）」跨國研究計畫的工作成果。EHT散布世界各地的8座電波望遠鏡共同形成與地球一樣大的虛擬陣列式望遠鏡，其中2座就位於夏威夷毛納基（Mauna Kea）休眠火山上。天文學家認為，夏威夷對EHT計畫有重要貢獻，因此以夏威夷語給首度曝光的黑洞命名，十分合理。

James Clerk Maxwell望遠鏡（JCMT）是EHT計畫位於毛納基的其中一座望遠鏡。JCMT副主任鄧普西（Jessica Dempsey）對檀香山星廣報（HonoluluStar-Advertiser）表示：「當他（木村）一說出（名字），我幾乎要跌下椅子。」

根據鄧普西的說法，Powehi這個名字言簡意賅，精準捕捉了EHT計畫的內涵：為位於M87星系中、距離地球超過5500萬光年的黑洞留下影像。

鄧普西說：「我花了10分鐘以科學語言解釋黑洞是什麼，而他（木村）只用一個字就描述到位了。」

夏威夷黑洞

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