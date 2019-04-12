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贏2.7億勁球 90歲老嫗告兒子理財不當

2019-04-12 18:50世界日報 編譯孫梁／綜合11日電

2013年6月開獎的5億9000萬元勁球獎，得主葛洛瑞亞麥肯齊(左)在兒子陪同下...
2013年6月開獎的5億9000萬元勁球獎，得主葛洛瑞亞麥肯齊(左)在兒子陪同下領獎，一次領取2 億7800萬元。六年後她控告兒子和財務顧問投資不善。(美聯社)
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佛羅里達州90歲的老婦格蘿莉亞·麥肯齊(Gloria Mackenzie)六年前中了勁球大獎，拿回家2億7800萬元。如今她卻與她的兒子對簿公堂，指控兒子及其投資顧問把中獎的錢放在收益率很低的投資帳戶，她還被收取200萬元手續費。

麥肯齊上月把控狀遞交到佛州傑克森維爾的州高等法院，指她兒子違反合約和監管人的職責、疏忽職守以及剝削年邁老人。

但老婦的兒子史考特表示，他有處置母親財產的授權。

麥肯齊的丈夫是磨坊廠工人，已經去世，因此她沒有什麼錢，直到80多歲中了大獎。但她沒有受過教育，不知如何理財，因此只能全靠兒子。

控狀說，麥肯齊在中大獎前是租房住，面積很小，每月租金375元，她的收入有限，是靠社安金和遺孀養老金過活。

控狀說，中獎的錢是放在回報率低的投資儲蓄帳戶和貨幣市場帳戶，但若採用其他投資策略，可使她獲利數千萬元。

史考特向法院表示，母親的指控毫無根據，因為投資帳戶不是按照母親的願望而增長，而且投資帳戶裡的錢也未貶值。但母親表示，是兒子把一個投資顧問介紹給她，這個顧問根據老婦對投資目標的選擇，把錢放在保守類的投資計畫中。兒子說，投資顧問實際上是為她的財富保值。

2013年5月，時年84歲的麥肯齊買了一張勁球獎券，結果中了5億9000萬元大獎，扣稅後一次領到2億7800萬元。老婦把其中的一半給了兒子，兒子保證說，今後將好好照顧母親的餘生。

麥肯齊在聽到女兒說，兒子的理財顧問以前因為業務問題而受到處分後，表示要解除與兒子及投資顧問的合約。

麥肯齊曾向佛州法院提出控告，但被法院打回票，此次是修改後重新提出。

養老金

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