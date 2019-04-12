女權勝利 南韓66年墮胎禁令被判違憲

2019-04-12 15:00 世界日報 編譯中心



南韓刑法規定，整個懷孕周期禁止墮胎，違者將受處罰；憲法法院11日裁決，這項法條過度侵害孕婦的自我決定權，違反憲法，因此1953年制定的墮胎罪法條，時隔66年後將被修訂。

南韓聯合新聞通訊社報導，一名因實施墮胎手術而被公訴的婦產科醫生主張，刑法第269條和第270條規定的自願墮胎罪和同意墮胎罪違反憲法，於2017年2月提出違憲審查訴訟。

南韓刑法第269條規定，孕婦若墮胎將被處以一年以下有期徒刑或200萬韓元（約1750美元）以下罰金。第270條規定，醫生在孕婦同意下為其實施墮胎將被處以兩年以下有期徒刑。

南韓憲法法院九名法官今天以七比二的結果裁決，刑法有關墮胎罪的法條違反憲法。七名認為違憲的法官認為，自願墮胎罪法條限制孕婦的自我決定權，沒有適用最小侵害原則，片面地將保護胎兒生命放在絕對優先位置，侵害了孕婦的自我決定權；同意墮胎罪法條也因相同的原因違反憲法。

其餘兩名法官則認為，雖然孕婦的自我決定權在一定程度上受限，但和刑法保護胎兒生命權的重大公益相比，受限程度不算很大。

報導指出，憲法法院要求在2020年12月31日前修訂相關法律，若到期相關法律沒有得到修訂，墮胎罪法條將直接刪除。

隨著南韓憲法法院做出「墮胎入刑」違憲的裁決，包括這名醫生在內、因涉嫌墮胎罪而被起訴的被告人很可能被判無罪，而已經被判有罪的當事人則會申請再審。

也有法律界人士認為，違憲裁決不會影響刑事訴訟判決，預計相關訴訟日後有可能引發爭議。