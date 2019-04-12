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尼泊爾自行測量珠穆朗瑪峰高度 預計2020公布結果

2019-04-12 14:35香港01 記者李福源／報導

尼泊爾今年將派出測量小組，測量喜馬拉雅山珠穆朗瑪峰的高度。圖／ingimage
尼泊爾今年將派出測量小組，測量喜馬拉雅山珠穆朗瑪峰的高度。圖／ingimage
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尼泊爾當局本月8日表示，他們2019年5月將派出由四人所組成的調查小組登頂測量喜馬拉雅山珠穆朗瑪峰（Mount Everest）的高度，而確切的數字將在2020年公布。

為了精確測量珠穆朗瑪峰高度，當局亦會進行4組不同方式的測量，包括精密水平測量（precise levelling）、三角測量法（trigonometric levelling）、重力測量（gravity survey）和全球導航衛星系統測量（GNSS survey），從12個不同觀察站來測量285個點。

調查小組的成員包括尼泊爾珠穆朗瑪峰調查量測小組首席調查員高塔姆（Khim Lal Gautam）和調查員卡爾基（Rabin Karki），他們會在夏爾巴人（Sherpa）的協助下登上頂峰，其餘兩名調查員則會留在海拔5364米的基地營，協助量測員並監測相關活動。

尼泊爾調查部（Department of Survey）珠穆朗瑪峰高度量測秘書處首席調查員丹哥爾（Susheel Dangol）說，測量活動至少會在頂峰維持大約10分鐘，小組屆時會打開由美國加州廠商開發的全球導航衛星系統（GNSS）接收器「Trimble R10」，以接收衛星資料。

官方數字顯示，珠穆朗瑪峰的高度為海拔8848米，但這是由一組印度團隊於1945年測量所得的數字，而且一直備受質疑，例如中國就相信真正高度要矮超過3米，美國國家地理學會則認為要高1.5米以上，再加上有人懷疑尼泊爾2015年4月發生的7.8級地震導致珠穆朗瑪峰「縮水」，因此當局這次決定，就是打算結束這場曠日持久的爭論。

延伸閱讀：

【天文台科普】點測量雲頂高度？氣象衛星全靠物理定律「計數」

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文章授權轉載自《香港01》

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