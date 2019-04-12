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你的自拍會害死袋鼠 人類食物可能是袋鼠毒藥

2019-04-12 12:45聯合報 記者郭宣含╱即時報導

澳洲野生動物單位警告，觀光客在西澳大海角國家公園著名海灘「幸運灣」為了與袋鼠自拍而餵食牠們，「好意」卻可能害死袋鼠。

幸運灣位於澳洲珀斯（Perth）以南770公里，該處白沙灘在國際以成群聚集的袋鼠聞名。大海角國家公園每個會計年度吸引18萬名觀光客，今年更朝20萬人邁進。

不過，許多遊客把食物當成誘餌，藉此和西部灰袋鼠一起拍張完美合照。澳洲廣播公司（ABC）報導，海外遊客餵食袋鼠的食物包括香蕉、堅果、胡蘿蔔，甚至還有巧克力。

西澳生物多樣性、保護區和景點部門人員休斯（Ian Hughes）表示，這種舉止堪憂。他說：「我們很開心民眾與袋鼠合照，但如果你想拍張好照片，不該利用食物誘惑牠們。」

該部已經在大海角國家公園張貼公告，建議遊客莫餵食袋鼠，並警告若拿人類食物餵食袋鼠，袋鼠可能會生重病，而且餵食者可能遭罰高達1000澳幣（約台幣2萬2000元）。

休斯表示，當地袋鼠已經習慣人類，其實不必用食物引誘，也能靠近拍照。他說，通常只有連續違規的民眾才會被法辦，他們寧可宣導。

他說：「袋鼠會吃任何你餵食的東西，但牠們可能難以消化，尤其是非天然的食物。」袋鼠喜歡吃巧克力、麵包和加工食品，但可能因此變得過胖、肝臟出現問題然後生病。

此外，休斯指出另一個問題，一旦這些袋鼠習慣民眾餵食，如果民眾不再餵食，袋鼠可能會變得具有侵略性。

野生動物復育員琳恩．基德（Lynn Kidd）表示，遊客不知道餵袋鼠不當食物，會對袋鼠造成傷害。她說：「這些好心遊客正逐漸害死袋鼠。」舉例來說，香蕉會使袋鼠肚子絞痛，如果袋鼠出現腸扭轉，即腸子打結的情況，牠們就會喪命。

休斯表示，遊客人數漸增，代表當地需要重新審視原生動物的健康，最糟的情況是在海灘設圍欄隔絕袋鼠與遊客，但目前當局還無意這麼做。

西澳大海角國家公園著名海灘「幸運灣」以大量袋鼠聚集聞名。圖／取自Instagra...
西澳大海角國家公園著名海灘「幸運灣」以大量袋鼠聚集聞名。圖／取自Instagram， tyronbeer提供
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