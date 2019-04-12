太空人身體變化 返地球後有一小部分無法復原！

2019-04-12 08:57 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美國太空總署太空人史考特凱利（右）在國際太空站待了340天返回地球後，科學家比較他與雙胞胎兄弟馬克凱利（左）的差異，得知太空任務對人體的影響。路透 分享 facebook

科學家想知道太空飛行對人體的影響，比較美國太空總署（NASA）太空人史考特・凱利（Scott Kelly）在國際太空站待340天後，身體狀況和待在地球上的雙胞胎兄弟馬克．凱利（Mark Kelly）有何差別，結果發現史考特在太空中發生的生理變化，於返回地球後大致回復正常，但有部分例外。

科學家周四（11日）在《科學》期刊（Science）發表研究報告指出，史考特在執行太空任務期間，頸動脈和視網膜增厚、體重減輕、腸道微生物有增減、認知能力降低、DNA損傷、基因表達出現變化，以及染色體末端的端粒拉長。

科學家說，史考特回家後，端粒加速縮短並流失，這可能對細胞健康造成負面影響。

凱利周四告訴記者：「回程比上太空學習適應糟得多。最初幾天，我覺得自己患了流感。有很長一段時間，我都覺得疲勞。」

這對雙胞胎兄弟現在都是NASA退休太空人，馬克正競選亞歷桑納州參議員。

這份研究將協助科學家更瞭解太空人經歷長期太空飛行會產生的身體變化，對NASA考慮派人登陸月球和火星，是至關重要的認識。

科學家說，史考特上太空後基因表達發生的變化，在返回地球的六個月後，大致但非全部恢復正常。然而，免疫系統和DNA修復未能恢復正常的那一小部分，就遺傳基因而言，代表潛在的長期損傷。

研究人員指認基因變化的五種可能原因，包括太空輻射和零重力環境的無重狀態。史考特住的太空站，運行軌道就在地球保護磁場之外有許多高能帶電粒子的范艾倫（Van Allen）輻射帶下方。