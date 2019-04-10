日鐵道乘客8次伸手阻門延誤1分鐘 網民鬧爆：手很賤！

2019-04-10 20:49 香港01 記者安祖娜／報導



日本鐵路向來以準時聞名，曾有鐵路公司因提早20秒開車而向要公眾緊急道歉，但近日名古屋的東山線竟因一名伯伯因「手賤」而累列車延誤了1分鐘！有網民日前於Twitter貼出影片，顯示一名伯伯乘車時，故意伸手阻擋車門關上，即時車站職員勸阻亦未有理會，最終車門又開又關達8次才能成功關上，令列車服務受阻約1分鐘。片段除了令日本網民熱議，其後更「衝出國際」，被轉載到外國的「Reddit」網站。

網民紛紛鬧涉事伯伯行為過分，直斥他「手很賤」，又質疑職員「為什麼不趕他下車？」，甚至形容該伯伯是「老害」，狠批：「這種老人最討厭！」

日媒《gogotsu》報道，日前網民「かっくん」於Twitter貼出影片，可見一名身穿灰色外套、戴着黑色帽的伯伯正乘搭名古屋都營地下鐵東山線列車。當車門準備關上時，站於車門旁邊的伯伯伸出持有白膠袋的手阻擋，因觸動車門感應器，車門自動打開。

車門經過數次開合後，月台上的職員亦留意到相關情況，趕緊上前勸阻伯伯，並將他輕推進車廂內。不過伯伯未有收手，繼續伸手擋門，這時站於伯伯身後的年輕男子亦看不過眼，一手將伯伯拉後，令他難以擋門，但伯伯非常頑固，後來甚至出腳阻擋，最終車門重覆開關達8次後才能關門，列車終可以開行。

影片甫上載即引起日本網民熱議及瘋傳，有網民稱事發時間約為中午，「當時我就在列車上，12時32分從伏見發車開往高畑，大概延遲了1分鐘左右」。有人批評伯伯的行為是「手殘」、「手賤」，形容他「根本就老害」，「這種老人最討厭」，甚至有網民指伯伯的行為或已違法，「這違反刑法威力業務妨害罪、鐵道營業法38條」，並加上「#名古屋之恥」的標籤。

影片其後被轉到「Reddit」網站，不少外國網民「錯重點」地讚嘆日本人真的很有忍耐力和「敬老」，紛紛指若事件發生自己國家的列車上，很可能有衝突事件發生。

日本一名老人搭乘列車時，故意伸手阻擋車門，令車門又開又關達8次才能成功關上，列車服務受阻約1分鐘。（圖擷自YouTube「検非違使」 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》